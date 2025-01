Jorge Martín tiene un rival en mente para robarle el título, va a por todas

La temporada 2025 de MotoGP se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años, y Jorge Martín, campeón del mundo, tiene claro quiénes son sus principales rivales. El piloto español está decidido a defender su título, pero tiene en la mira a Marc Márquez, quien, con una Ducati mejorada, promete ser uno de los contendientes más duros.

Marc Márquez: un rival temible

Jorge Martín ha señalado a Marc Márquez como uno de los pilotos más peligrosos para este 2025. A pesar de las dificultades que Márquez tuvo en 2024, su talento sigue siendo indiscutible.

En una entrevista en el Diario Marca, Martín destacó que, aunque la moto de Márquez no estuvo completamente actualizada, el piloto de Cervera mostró destellos de su gran capacidad. "He visto cosas en Marc que hay veces que dices: ‘Joder, para cómo le corre la moto aquí, está yendo muy rápido’", afirmó Martín. Esto pone de manifiesto que Márquez, con una Ducati más competitiva, es un rival al que no se puede subestimar.

Bagnaia, el favorito

El piloto italiano Francesco Bagnaia, campeón en los dos últimos años, también está en el radar de Martín. A pesar de que Martín reconoce que Bagnaia está a un nivel muy difícil de alcanzar, no descarta que la GP25 de Ducati pueda seguir mejorando. "Pecco está a un nivel muy difícil de llegar", comentó Martín, destacando las once victorias del piloto italiano, lo que lo convierte en un serio contendiente para 2025.

El desafío con Aprilia

Martín afronta la temporada 2025 con un reto significativo: defender su título a bordo de una moto completamente nueva para él, la Aprilia. Mientras Ducati sigue siendo la moto dominante, la Aprilia tiene aún mucho por demostrar. "No estoy tan convencido de que pueda triunfar con Aprilia, pero sí de que vamos a dar nuestro cien por cien", confesó Martín, dejando claro que, aunque no es seguro del todo, su equipo y él se entregarán al máximo para hacer frente a los desafíos.

Aunque la Aprilia ha tenido altibajos en cuanto a rendimiento, Martín confía en su equipo. "El calor de toda la fábrica y el corazón que le ponen me van a ayudar", expresó con optimismo. Su motivación para 2025 se basa en dar lo mejor de sí mismo, y a pesar de los retos, tiene la convicción de que juntos podrán lograr cosas grandes.