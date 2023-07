KTM tensa la cuerda con Marc Márquez y Pedro Acosta de fondo: 2025 será el año definitivo

La salida de Marc Márquez de Honda apunta a ser un hecho inevitable. El piloto catalán está cada vez más harto de la inoperancia de los ingenieros de la marca japonesa a la hora de proporcionarle una moto capaz de competir por el mundial y que le evite las múltiples caídas que está sufriendo esta campaña. Ante esta situación, KTM siempre ha sido uno de los candidatos a dar un asiento al mayor de los Márquez. Sin embargo, parece que no lo harían con los ojos cerrados, ya que con Pedro Acosta en el horizonte, las prisas para fichar a una estrella como Marc son mínimas.

En relación con este caso, ha hablado Francesco Guidotti, máximo responsable de KTM, quien no ve tan clara la llegada de Marc en 2024: “Tiene problemas con Honda, pero respetará el contrato que tiene para el año que viene”. El jefe del equipo austríaco augura una nueva temporada de pesadilla para un Márquez que, según sus especulaciones, cumplirá contrato con Honda, para después buscar otro equipo donde competir.

Acosta, un impedimento importante al fichaje de Marc

Por otro lado, no todo depende del de Cervera, sino que el equipo quiera ofrecerle un puesto, algo que por ahora tampoco está claro: “No es sólo una cuestión de dinero. Hay que pensar en la edad, el estado físico y en lo que tienes en casa”. Aquí es donde aparece la figura de Pedro Acosta, y es que no suele ser buena idea tener a dos gallos en el mismo corral, y menos dos con una mentalidad tan arrolladora como Acosta y Márquez, que no se arrugarán sea cual sea la moto que tangan al lado.

Acosta llegará la temporada que viene a Moto GP como un candidato inmediato a hacerse con el Mundial de Moto GP, algo que seguro ilusionará a KTM, que apostará con todo por el talento español que viene para romper todos los registros y ser la nueva cara de la competición.

Así pues, el máximo de responsable de KTM se ha encargado de echar agua al vino en relación al fichaje de Marc Márquez, especialmente después que Honda asegurara que no pondría impedimentos a una salida del español al acabar la temporada.