Explosivas declaraciones oficiales de Honda que incendian el futuro de Marc Márquez

¿Cómo saber qué hacer, cómo obrar cuando la ambición debía ser la máxima y la caída que se vislumbraba en la temporada pasada en Honda se ha acrecentado en esta campaña, a la que le queda gran parte del Campeonato del Mundo de Moto GP? Sin duda las respuestas a estas incógnitas no son sencillas, ni para la firma del ala dorada ni para Marc Márquez. Y menos aún lo van a ser tras estas explosivas declaraciones.

El primero que deja entrever el desastre es Stefan Bradl

Stefan Bradl fue el primero que rebajó el entusiasmo de pretemporada, también con el chasis de Kalex. Y rara vez se ha equivocado en sus análisis. El probador de Honda ha vuelto a hablar, como siempre, alto y claro, y su punto de vista es una piedra más en el camino de Honda. El de Augsburgo analizaba en Motorsport la situación actual y su análisis no es halagüeño. Empezando por su participación en Assen, comentó que “nos faltaba agarre en todas partes. Con el neumático blando, que todo el mundo usó en la carrera sprint, tuve una caída después de ocho vueltas. No teníamos suficiente agarre para mantener los tiempos por vuelta”. Aunque si solo fuera esto… Bradl hizo referencia a las caídas, que también sufrió él, un asunto clave esta campaña en Honda y que incluso ha tumbado a Márquez. Con ellas en tan alto porcentaje, la confianza mengua. “Así que era difícil rodar con la velocidad que teníamos y no caernos. Como resultado piensas demasiado cuando pilotas, y eso no es pensar en positivo”, advertía.

Bradl dejó incluso un resumen excelso de la situación que vive el equipo: “hay tanta confusión, que es muy difícil adaptarse”, y como Alberto Puig, se quejó de la distancia entre Japón y los que ocurre en Europa; algo así como una ruptura en la comunicación necesaria para mejorar.

Más madera

El presidente de Honda Racing (HRC), Koji Watanabe, también se expresó al respecto de la posible marcha de Márquez, al que no retendrán. Sobre el desarrollo de la moto, aceptó que les faltan cosas y que no estarán listos hasta la 2024, pero sembró dudas sobre el desarrollo ya que ahora están compartido espacio las dos y cuatro ruedas, cuyos esfuerzos ahora pagan las motos. Eso sí, en palabras recogidas por el mismo medio, aseguró sobre el 93 que “creo que tenemos que demostrarle con 'hechos' que queremos que se quede. Honda no se limita a pedirle que se quede”. Como ven el camino es larguísimo y casi un acto de fe, uno al que se agarran todas las partes. No les queda otra.