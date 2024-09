KTM y triple campeón, abochornados por Márquez en Misano y Pirro revela los detalles de la GP25

Ni Francesco Pecco Bagnaia, ni Jorge Martín van a dejar que Marc Márquez se lleve de forma sencilla su tercera victoria de forma consecutiva en el campeonato, segunda en Misano, y que, con ello, el 93 se sume de facto a la lucha por el título, tampoco Enea Bastianini lo pondrá fácil, pero es evidente que el catalán está ahí, acechando, y aún queda mucho Mundial. Y eso genera tensión en la Academia. Precisamente ese nerviosismo se dejó sentir en el aficionado italiano con sus abucheos al 93, sobre todo por sus peleas en pista y fuera de ella con Rossi, lo cual no gusta en el paddock a ilustres de Ducati e italianos.

Lo ha dicho un tres veces campeón del mundo y expiloto de la marca roja como es Loris Capirossi, quien en una charla con Motori Online se mostró contundente y hasta cierto punto abochornado por la situación, esté Valentino Rossi o no detrás de ello: “esto de los abucheos sólo pasa en Italia, no pasa en el resto del mundo. No es algo bonito, se puede ser aficionado sin abuchear al rival. Es una cosa fea e incorrecta que en el motociclismo no se debe hacer”.

El paso al frente es un hecho

En el mismo medio habló el director de KTM, Francesco Guidotti, quien entendió el nerviosismo que genera el de Gresini, ya que la evolución del español es evidente: “¿Márquez? Creo que no necesita más comentarios, lo que ha hecho después de lo que pasó, lo que está haciendo, no necesita comentarios. Creo que está ahí para que todo el mundo lo vea”.

Jerez y la GP25

A pesar de que desde Borgo Panigale le han revelado a Motor Sport que “el motor del próximo año seguro que no se va a probar ahora y que la GP25, como concepto, no se verá hasta el test de Valencia”, lo cierto es que Michelle Pirro ya está probando al menos algo parecido a un esbozo final de la GP25 en Jerez, como os contábamos ayer y como relata el mismo probador: “los test previstos en el circuito de Jerez se centrarán en el desarrollo de la Desmo 16, donde se va a probar el “perfeccionamiento” de la moto “con vistas al próximo año”.