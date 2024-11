La estrategia de Jorge Martín deja a la Sprint en un segundo plano

El Mundial de MotoGP se encuentra en su etapa decisiva. Este fin de semana, el campeonato se definirá con dos carreras cruciales: la Sprint del sábado y la gran carrera del domingo, ambas retransmitidas por laSexta. Jorge Martín, a 24 puntos del líder, Pecco Bagnaia, parece tener clara su estrategia: no perder la calma y centrarse en lo esencial.

La Sprint, que otorga un máximo de 12 puntos al ganador, ha sido una pieza clave en esta temporada. Sin embargo, Jorge Martín no la ve como un factor determinante para el título. El piloto madrileño mantiene la calma y descarta que el campeonato pueda decidirse este sábado. "Estoy tranquilo y enfocado en mi trabajo", señaló Martín tras los entrenamientos, restándole importancia al resultado inmediato.

Good first day at @Circuitcat_es! We know where to improve to give it our all tomorrow 💪🏻 Vamos! 🫡🚀#RacingForValencia pic.twitter.com/5t4oPm4Y6s