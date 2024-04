La guerra de Martín, Márquez y Bagnaia no es nada comparado con esto de Yamaha, Ducati y Rossi

Arranca una nueva cita con muchas cartas, esta vez en COTA, por destaparse sobre un tapete que escribe sus renglones por delante de la competición, a marchas forzadas, sobrepasando lo deportivo. Lejos del asfalto, sabemos que Bagnaia será el líder de la mejor moto en 2025, pero seguimos sin conocer a su compañero, y sobre ello, con KTM enredando, surgen nuevas vías posibles de cara a la siguiente temporada, con Yamaha y Valentino Rossi en medio.

De lo deportivo, en Las Américas

Por empezar con lo estrictamente deportivo, nos queda saber qué cara mostrarán el vigente líder del campeonato, Jorge Martín, y la respuesta de los dos grandes damnificados del paso del Mundial por Portugal, Bagnaia y Márquez. También de lo que será capaz Bastianini o Pedro Acosta, las Aprilia y las KTM. Está claro que gran parte de los focos pasan por el 1 y el 93, que son quienes han de dar la cara tras lo sucedido en Portimão, y el turinés lo tiene claro, como recalca en palabras vertidas por Motorsport: “Llego a América motivado y listo para resarcirme: el año pasado fuimos competitivos todo el fin de semana y si no me hubiera caído probablemente hubiéramos logrado la victoria también el domingo”.

Pramac, en el centro de las miradas

Pero no solo interesa lo deportivo, también los movimientos de los equipos. Ya advirtió Gino Borsoi que Prima Pramac lo tenía hecho con Ducati para renovar su contrato, pero dado que no se oficializa tal cosa, parece ser que Yamaha mete mano, en lo que puede ser un revolcón enorme en el paddock. Es más, adelanta Crash que en la firma japonesa esperan que Pramac se eche atrás para lograr hacerse con la satélite y tener más motos en parrilla la próxima temporada, y no solo eso, con ello contratar al de Rímini o Jorge Martín para dirigir ese proyecto.

Y eso es justamente lo que ha rechazado Valentino Rossi con los nipones, cosa que confirmó Uccio Salucci, director de equipo del VR46. Eso sí, Salucci dejaba la puerta abierta a la sorpresa si Yamaha mete mano en Pramac, como recalcó para el mismo mass media: “Pramac es el equipo satélite de referencia de Ducati. VR46 no busca ese estatus. Lo que queremos es crecer y contar con una moto oficial el año que viene”.

Más leña al fuego: una oferta mayor

Tras la compra de Moto GP por parte de Liberty Media, ahora ha salido a la luz como la organización rechazó una propuesta mayor procedente de Grupo TKO, concretamente de 200 millones más. El propietario de Ultimate Fighting Championship y World Wrestling Entertainment lo advertía así en Financial Times: “Sabemos que nuestra oferta valía 200 millones de euros más que la oferta de Liberty", comentaba Ari Emanuel, su director ejecutivo. Y además este lío está lejos de cerrarse ya que el acuerdo de Liberty corre peligro debido ciertas fricciones regulatorias que afectan a sus accionistas en el mercado público.