La novia de Jorge Martín escribe una emotiva carta que lo dice todo: orgullo, amor y apoyo incondicional

Jorge Martín está viviendo uno de los momentos más decisivos de su carrera deportiva. Después de una temporada impresionante, el piloto español tiene en sus manos la oportunidad de conseguir su primer título mundial en MotoGP.

Ante una presión cada vez mayor, el apoyo de su círculo cercano es clave, y uno de sus pilares más importantes es su pareja, María Monfort. La influencer ha estado a su lado durante todo el proceso y, en un gesto lleno de emoción, le dedicó una carta muy especial.

La carta que María Monfort escribió para su pareja no es solo un mensaje de apoyo, sino también una declaración de admiración y orgullo. En las palabras de la influencer se refleja la conexión profunda que ambos comparten, más allá de lo que el público ve en la pista.

María comienza su carta mencionando la sensación única de admiración que siente por Jorge. “Son pocas las personas que suelen causar en mí esa sensación de admiración y de pleno orgullo. Sin embargo, tú has pasado a ser una de las principales”, escribe, destacando la gran persona que es Jorge, más allá de ser un piloto de élite.

María va más allá de la imagen pública de Jorge como un competidor incansable. En su carta, revela cómo ha llegado a conocer al ser humano que hay detrás del piloto, una persona que es aún más impresionante que su versión en la moto.

Según María, Jorge es “humilde, cariñoso, generoso, inmensamente sentimental, trabajador y con una meta y un sueño muy claros”. Este lado de Jorge es el que pocos ven, pero que su pareja ha tenido la oportunidad de descubrir en su día a día.

A surprise letter full of love and admiration 💌



A very special person wanted to communicate a few things to @88jorgemartin before the first match point begins 🥹#MalaysianGP 🇲🇾 | #TheRematch pic.twitter.com/IRgenlzVNO