La temporada se apaga para Quartararo, sin expectativas en Barcelona

La temporada de MotoGP 2024 se está desvaneciendo para Fabio Quartararo, quien llega al Gran Premio de Barcelona con expectativas muy limitadas.

El piloto de Yamaha, que ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo del año, se prepara para una nueva cita en Montmeló sin la presión de buscar un resultado espectacular, pero con la esperanza de aprovechar las condiciones específicas del circuito.

En la previa del Gran Premio de Catalunya, Quartararo habló con claridad sobre su enfoque para este fin de semana. El francés sabe que no hay grandes expectativas para él ni para su equipo.

“Creo que no hay una expectativa clara para este fin de semana. La verdadera expectativa es ir directamente a Q2 desde el viernes”, comentó Quartararo, refiriéndose a la clasificación directa para la segunda sesión de clasificación. Para el piloto de Yamaha, esa es la meta inicial en un evento donde las condiciones climatológicas juegan un papel importante.

Uno de los factores que Quartararo considera a su favor es la temperatura más baja que se espera en Montmeló. Según su experiencia, las bajas temperaturas pueden ser más favorables para su moto, dado que el agarre de la pista es más bajo.

Esto se debe a que, cuando hace calor, el asfalto tiende a volverse más abrasivo y resbaladizo, lo que hace que la moto pierda competitividad. “Sabemos que el agarre de la pista es muy bajo cuando hace frío. Eso puede ser mejor para nosotros”, afirmó el piloto francés.

P6 today ! But the most important is to see everyone safe after the crash especially Jack. We made some improvements this weekend and we gonna try more in this direction during last race pic.twitter.com/4RlWSLNJYI