Los Márquez protagonizan otra tragedia en Moto GP: el dato es devstador y Honda se plantea el futuro

Marc Márquez llegaba a la carrera del GP de Mugello con la esperanza de poder volver a las posiciones de podio tras la larga travesía en el desierto que está siendo temporada. El piloto de Cervera arrancaba en la segunda plaza y contaba con opciones reales de pisar por primera vez esta temporada uno de los tres escalones del podio. Sin embargo, como ya es demasiado habitual esta temporada, el catalán se fue al suelo cuando las cosas pintaban mejor para él y para su Honda.

La carrera estaba sido más que correcta para el mayor de los Márquez, que podía seguir sin complicaciones el ritmo de los cuatro primeros clasificados a excepción de un Pecco Bagnaia que en pocas vueltas abrió un colchón que le permitió pilotar con total tranquilidad.

Sin embargo, a falta de 18 vueltas y con todo abierto, Marc se fue largo en la curva 15 y no fue capaz de levantar la moto para evitar una nueva caída en una carrera de domingo. El de Cervera sumó un nuevo cero a su marcador y todavía no ha sido capaz de terminar una carrera de domingo en este mundial de Moto GP, toda una tragedia que seguro hará que Honda se comience a plantear el futuro de su estrella, pues no pueden aceptar que su piloto principal caiga domingo sí domingo también.

Por su parte, Alex Márquez también probó el asfalto del circuito italiano. A nueve vueltas para el final y con la tercera posición prácticamente consolidada, se fue al suelo en la curva 2, certificando así lo que ha acabado siendo desastre monumental para los Márquez, que no dejan de acumular caídas en esta edición del Mundial de Moto GP.

Tras la sexta prueba del campeonato, ambos pilotos se encuentran demasiado abajo en la clasificación, Marc marcha 18º y Alex es 13º. Y es que pese a contar con una Honda muy floja, Marc es plenamente consciente de que sin los fallos de los domingos podría estar mucho más arriba. Por su parte, Alex no tiene excusa alguna, pues pilota la mejor moto del campeonato y una Ducati no debería estar tan abajo en ninguno de los casos.