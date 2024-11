Luca Marini adelanta el futuro de Márquez en 2025, no hay marcha atrás

Este fin de semana, Jorge Martín se coronó campeón de MotoGP en una carrera que pasará a la historia. Aunque no fue el primero en cruzar la línea de meta, su tercer puesto fue suficiente para asegurar su campeonato frente a un formidable Francesco Bagnaia.

Sin embargo, la atención no solo estuvo en la lucha por el título de este año. Luca Marini, hermano por parte de madre de Valentino Rossi y compañero de Marc Márquez en Honda este 2024, adelantó cómo será el futuro de "El Diablo" en 2025, cuando pase a formar parte de Ducati.

Luca Marini, quien ha sido testigo de cerca de la carrera de Márquez, no dudó en hablar sobre lo que espera para el piloto de Cervera en 2025. Según Marini, la situación de Márquez está clara, y el regreso a la cima del motociclismo mundial parece complicado. "Percibo un gran interés por ver a Márquez como ganador nuevamente, así que creo que el resultado ya está escrito", comentó Marini.

Marc Marquez finishing P2 in Barcelona secured him 3rd place in the World Championship🥉



The best leaving present for the Gresini team 🫶#MotoGP pic.twitter.com/XI8nOrr2VZ