Luca Marini no se contiene y lanza una bomba: "Para los de Ducati somos bolos"

El Gran Premio de Malasia en Sepang fue un desafío para todos los pilotos, incluido Luca Marini. Las condiciones climáticas, con extremo calor y humedad, dificultaron las carreras. Marini habló con la prensa para analizar su fin de semana y compartió sus impresiones sobre la situación actual de su equipo y las Ducati.

Marini expresó su frustración, diciendo que el viernes había perdido tiempo con pruebas de desarrollo que no dieron resultados. Regresaron a su configuración inicial, pero eso no fue suficiente. En la calificación, no estaban preparados y eso les costó posiciones. La carrera fue difícil, aunque reconoció que el sábado tuvo una salida buena. Sin embargo, la realidad del domingo fue otra.

Críticas a las Ducati

Una de las declaraciones más impactantes de Marini fue sobre las Ducati. Dijo que, cuando una Ducati se cae y vuelve a la pista, se convierte en un obstáculo para otros. "Somos bolos", comentó, refiriéndose a cómo las motos de Ducati vienen a adelantar a los demás sin miedo. Según Marini, los pilotos de Ducati tienen mucha más velocidad y eso les permite pasar sin dificultad.

Marini agregó que, cuando una Ducati se recupera de una caída, su velocidad es tan alta que resulta casi imposible competir. Esto genera una sensación de desventaja para los demás pilotos. "En práctica, somos nosotros los que tenemos que esquivarlos", dijo. Su comentario refleja la frustración de un piloto que siente que no tiene las mismas oportunidades en la pista.

Esperanzas para el futuro

A pesar de las dificultades actuales, Marini mantiene la esperanza de que Honda mejorará su moto para el 2025. Espera nuevos componentes y un motor mejorado, aunque sabe que no será un cambio radical. El desarrollo de una moto requiere tiempo y paciencia. "Se trabaja paso a paso buscando compromisos", explicó.

Marini también se refirió al Gran Premio de Valencia, que fue cancelado y reemplazado por el de Barcelona. Mostró su preocupación por la gente de Valencia y la importancia histórica de su circuito para los pilotos. Este evento es significativo en la carrera de muchos, y Marini espera que se reanude pronto.