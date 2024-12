Luca Marini se prepara para el desafío, elige aprender japonés y consolidar su relación con Honda

Luca Marini, piloto italiano de MotoGP, ha tomado una decisión que refleja su compromiso con el futuro de Honda en la competición: aprender japonés. Este paso, aunque inusual, se alinea con su objetivo de consolidar una relación más estrecha con los ingenieros de Honda Racing Corporation (HRC). Para Marini, entender la cultura japonesa y comunicarse mejor con su equipo son claves para el desarrollo de la RC213V.

Marini ha reconocido que el idioma japonés es complicado, pero está dispuesto a enfrentarlo. En una entrevista, comentó que cuando llegó a Honda, le dijeron que la comunicación con los japoneses podría ser un reto.

No me digáis que no tenéis ganas de motos. Por cierto, sabéis que Luca Marini esta aprendiendo Japones para comunicarse mejor con el equipo? Todo lo que sea aprender y aportar bueno es no? Haber si le da un poco mas de velocidad en carrera. #Motogp pic.twitter.com/vHTEwZGOwA