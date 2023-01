Malas noticias para Márquez con Honda: Bagnaia y Quartararo, eufóricos

A poco menos de dos meses para que arranque el Mundial de MotoGP 2023 con el Gran Premio de Portugal, todas las miradas se centran en Marc Márquez como el gran favorito para proclamarse campeón del campeonato. Si más no, así lo creen los pilotos de la actual parrilla que, como ya han hecho Álex Márquez o Enea Bastianini, no han dudado en situar al español como el principal candidato a reinar, por delante de Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia, también claros aspirantes al título.

Sin embargo, lejos de la realidad, lo cierto es que el piloto de pruebas de Honda Stefan Bradl no tiene buenas noticias para Marc Márquez, después de que en declaraciones recogidas por Speedweek haya dejado entrever que la escudería japonesa no ha mejorado lo suficiente en la nueva moto, tras las pruebas de Jerez: “Dimos 100 vueltas, pero eso no es relevante porque no fuimos muy rápidos. Tienes que ser realista y asegurarte de no perderte más. Estamos tratando de hacer que todo el paquete sea un poco más poderoso”, afirmó.

Unas declaraciones que, por otro lado, corroboran el mal trabajo que se ha hecho en Honda con la nueva moto, a pesar de que Marc Márquez ya diera un toque de atención el año pasado acerca del bajo rendimiento del motor. En cualquier caso, Bradl también quiso mandar un mensaje de cierta esperanza, afirmando que las pruebas de Jerez son engañosas: “Más potencia es siempre el objetivo. No creo que haya llegado a menos. Pero a estas bajas temperaturas con un máximo de 12 grados, el aire es muy rico en oxígeno. Se verá completamente diferente en Sepang con 35 grados y mucha humedad. Es una historia diferente allí debido al calor”, explicó.

Finalmente, acerca de las mejoras que puede esperar Marc Márquez en su nueva moto, el piloto de pruebas de Honda puso el foco en la totalidad de la moto: “No verás desde el exterior que la motocicleta se está volcando por completo porque no solo nos centramos en un área. Tenemos que unir todas las partes en todas partes. Ahora hemos puesto las piezas de prueba sobre la mesa y las hemos clasificado para la prueba de Malasia, pero todas las piezas nuevas deben confirmarse y aclararse nuevamente en Malasia”, concluyó.