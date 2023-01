Quartararo ultima su regreso y avisa a Bagnaia y a Márquez; hay pugna

A título personal, la temporada pasada de MotoGP que protagonizó Fabio Quartararo no terminó de ser todo lo positiva que habría esperado el francés. A pesar de que individualmente mostró un gran nivel de conducción sobre la moto e incluso se llegó a colocar líder y con ventaja en la clasificación general a falta de pocas carreras, lo cierto es que el mal rendimiento de la Yamaha, especialmente en el último tramo de la temporada, y los problemas físicos que el galo tuvo en su mano izquierda en la que sufrió una pequeña fractura, no dejaron un buen sabor de boca a Quartararo.

Sin embargo, lejos de resignarse y a pesar de que hasta la fecha no había podido subir a la moto durante la pretemporada por los problemas físicos, lo cierto es que el piloto de Yamaha parece haber dejado atrás sus dolencias y ya está a punto para competir por el campeonato mundial contra Francesco Bagnaia y Marc Márquez que, junto a ‘El Diablo’ son los favoritos para ganar MotoGP 2023. De hecho, en el mismo acto de presentación de Yamaha hace una semana, Quartararo se mostró optimista con respecto a su estado físico: “Trabajé sin parar para estar al 100% de mi forma física”.

Unas declaraciones que, por otro lado, no soltó en vano, ya que, tal y como ha mostrado el propio Quartararo en la red social Instagram, el piloto galo poco a poco se va reencontrado con las sensaciones físicas e incluso ya está empezando a realizar entrenamientos en moto. De hecho, en dicha publicación, ‘El Diablo’ aseguró que se encuentra cada vez mejor y quiso lanzar un mensaje optimista a sus aficionados: “Me siento mucho mejor y volveré a entrenar en moto la semana que viene. Lo he extrañado y estoy deseando que llegue, las últimas semanas han sido intensas”, dijo.

Así las cosas, no solo es Marc Márquez el único piloto que se está poniendo a tono físico para la competición, tal y como os contamos ayer en Don Balón, sino que Fabio Quartararo también está haciendo lo propio con el objetivo entre ceja y ceja de intentar revalidar el título de campeón mundial que logró en 2021. Por lo pronto, el primer paso para conseguirlo, que es el de encontrarse bien físicamente, está cada vez más cerca de cumplirse.