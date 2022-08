Marc Márquez, a punto de emular a Fernando Alonso: locura en MotoGP

Se viene una revolución gigantesca en MotoGP que quizás pueda entrar en juego incluso para la temporada que viene. En el afán constante de evolucionar y de tratar de brindar un mayor espectáculo con todo lo que tiene que ver con cada Gran Premio, Dorna, la organizadora del Mundial, se está planteando la opción de hacer carreras al sprint al más puro estilo Fórmula1.

Este nuevo formato se instauró ya en el automovilismo hace no demasiado y pese a que tiene detractores que preferían todo tal y como estaba antes, también ha ganado adeptos que dicen que le otorga un punto extra de competitividad a cada carrera y que de esta manera aumenta el espectáculo, que ya no solo se ve en la carrera de cada domingo. Por eso, en el Mundial de MotoGP ha gustado este formato y la opción de ‘copiárselo’ a la F1 para instaurarlo también en el Campeonato del mundo de motociclismo está más que nunca sobre la mesa.

Eso es lo que ha desvelado el portal web Motorsport, que dice también que no obstante esta gran novedad será estudiada por el Comité de Seguridad y que se pedirá incluso la opinión de los pilotos. Eso sí, este nuevo formato si sale adelante por consenso de todas las partes no sería en un futuro muy lejano porque la intención es que en 2023 esté ya todo listo y pueda arrancar. No todo el mundo está, sin embargo, a favor de esto. Parece que las escuderías no están demasiado por la labor de que esto salga adelante ya que supondría un aumento de los costes y las economías de cada equipo no están precisamente para tirar cohetes, aunque no les quedaría más remedio que aceptarlo.

Se plantea en MotoGP que esta carrera al sprint se dispute los sábados antes de cada Gran Premio y estas pruebas darían puntos en la clasificación general aunque en una versión más reducida que lo que pasaría en la carrera del domingo. Así, Marc Márquez ya puede coger el teléfono y llamar a Fernando Alonso para preguntarle cómo son las carreras al sprint y tomar buena nota de ello.