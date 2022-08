Divorcio de Márquez y Honda: situación límite y Mir busca su asiento

Marc Márquez sigue acortando los plazos para su recuperación. Desde que se sometió a una intervención en su brazo derecho para tratar de cortar de raíz todos los problemas físicos que arrastraba, por el momento la rehabilitación marcha por el mejor de los caminos, ya ha vuelto a hacer ejercicios y se entrena dentro de las limitaciones propias del momento. Sin embargo, y ya lo contamos en Don Balón, pese a que el piloto quiere ser cauteloso e ir poco a poco se ha marcado ya una fecha para su regreso a la competición y tratará de estar al menos en las dos últimas carreras del presente Campeonato del mundo para tratar de coger sensaciones.

Ese será un primer paso, pero igual o más importante es el otro reto que tiene encima de la mesa tanto el propio Marc Márquez como el que vaya a ser su compañero en el próximo Mundial, algo que, por cierto, todavía no se ha desvelado ni está claro pese a que los rumores acerca de la incorporación de su compatriota Joan Mir. Este obstáculo es el de mejorar la moto y cambiar de manera radical los resultados que se están dando a lo largo de toda esta temporada, algo que resulta inaceptable para una escudería de la talla y de la historia de Repsol Honda Team.

Márquez es consciente de que las cosas no están funcionando nada bien y ya se encargó de decir que es problema de la moto y de cómo están diseñadas, no de los pilotos, ya que todos y cada uno de los que se han subido a una Honda a lo largo de este curso han sufrido los mismos problemas y nunca han sacado un buen rendimiento. De hecho, en DAZN habló más a fondo sobre el problema: “En las carreras que corrí yo también sufrí y no era solo por el brazo, sino que era la moto, estamos obligados a hacer un cambio para luchar por el Mundial las próximas temporadas”.

No tuvo tampoco problemas el español en reconocer que habían buscado y pedido ayuda a los ingenieros de Japón, y es que Marc quiere que cuando él la temporada que viene regrese en sus plenas condiciones, pueda tener una moto como para volver a pelear por el Mundial.