Marc Márquez advierte: a sus rivales, igual que con Rossi y recibe un duro palo de Espargaró

Esa es la verdad, a un mes de la cita portuguesa, Honda, al menos en lo referente a ser competitivo hasta el punto de luchar por el triunfo de carrera, genera más dudas que certezas. Es así. Eso no quita para que Márquez, también en el caso de Joan Mir, exista una rendija que le coloque entre los mejores, donde casi todos coinciden en señalar a Ducati como el rival a batir.

Al fin y al cabo, una carrera está sujeta a multitud de condicionantes, pero Aleix Espargaró cree que por mucho que Márquez haya mejorado en lo físico, necesita una moto. Según recoge Motor San, el piloto de Aprilia charló con Manuel Pecino donde dijo de Marc que “si Honda no se pone las pilas, es muy difícil que pueda luchar”. Lo cierto es que esa sensación es global con respecto a la firma del ala dorada. Espargaró era claro: “a Marc se le ve otra vez fuerte, recuperado. Se le ve pilotar con el centro de gravedad bajo, pero es difícil si no tienes una buena moto”.

Márquez, misma mentalidad

Con el ocho veces campeón del mundo a pleno rendimiento físico, la mentalidad del piloto de Honda surge y está latente. Estuvo el campeón en el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, donde dejó clara su postura: “soy el que va más al límite. No me importa rozar. Si el hueco no existe, se crea. Lo veo parte del espectáculo. Vas tan al límite que el error no lo controlas”. Esta última frase seguro que la firmaría Valentino Rossi.

Pero Márquez ya no es el mismo, lo es en mentalidad y en competitividad, en su hambre, pero en ‘Marc Márquez: All-in’ se perfila un sufrimiento del seis veces vencedor de Moto GP que le genera memoria. Sobre ello comentó que incluso pensó en la retirada.

Las dudas, en unos días

La esperanza a la que hacían mención Márquez y Mir en la presentación del equipo Repsol Honda tenía una fecha clave, Portimão, tanto en los últimos Test antes del inicio (11-12 de marzo) como en la carrera del Gran Premio de Portugal (24-26 de marzo).