Márquez revela su compañero de equipo en Honda y sorprende a todos

Marc Márquez se sigue recuperando de su operación que le ha impedido continuar este año compitiendo en MotoGP, mientras tanto, el piloto español ha concedido una entrevista en los micrófonos de DAZN donde ha hablado sobre todos los temas de actualidad que envuelven hoy en día al campeonato de MotoGP, su futuro compañero en Honda, y su estado de salud.

Respecto al cambio de compañero, Marc Márquez ha sorprendido a todos y a desvelado quién será su nuevo socio el año que viene. Honda aún no lo ha hecho oficial, pero el de Cervera sí: “No sólo él, también Pol Espargaró que se va a mover a KTM, y los pilotos que eran Honda se han movido. Mi hermano se va a Ducati, Pol a KTM, y quedan dos plazas libres. Una la ocupará Alex Rins, un gran piloto que ya demostró en Silverstone que está a un gran nivel, y parece o eso dicen que la otra Repsol Honda será para Joan Mir, pero no hay nada confirmado que yo sepa”, anunciaba el piloto.

Marc Márquez ha revelado que Joan Mir será, con toda probabilidad su próximo compañero en HRC. Quien fuera campeón del mundo de MotoGP en el año 2020, tendrá que buscar nuevo equipo para 2023, ya que, su actualidad marca, Suzuki, abandonará MotoGP durante un tiempo para dedicarse a otros proyectos, y parece que su próxima escudería será la japonesa Honda.

Además de su nuevo compañero, Marc Márquez no ha dejado pasar la ocasión de analizar el año que está realizando Honda y tiene claro que esta temporada, lo que está fallando no son los pilotos, si no la moto:” Yo miro por Honda, por el equipo, porque mi ilusión es volver a ver a Honda en lo más alto, no como la he visto estas últimas carreras. Ver las Honda arriba. Para eso necesitamos un trabajo en equipo, que no se pierda información por el camino, que Japón trabaje con Europa, que Europa trabaje en el circuito y los pilotos den el 100%. Pero ahora los pilotos Honda necesitamos una ayuda desde Japón, algún cambio. Si sólo sufre un piloto lo puedes llegar a entender, pero si sufren todos los pilotos”, comenta el de Cervera.

Marc Márquez está deseando volver a subirse a la HRC, la escudería japonesa ya piensa más en la moto del año que viene que en la de este año, y tiene claro que en el 2023 lucharán juntos por volver a levantar el título de MotoGP que este año se disputarán entre Quartararo, Aleix Espargaró y Bagnaia.