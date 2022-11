Marc Márquez da la sorpresa en Cheste, problemas para Bagnaia

Muy complicado lo tiene Fabio Quartararo para poder llevarse el título en Cheste este fin de semana ya que solo dos puntos separan a Francesco Pecco Bagnaia de la corona, sin embargo, es cuestión de perspectivas y así como la confianza es alta en Ducati, aún hay miedo a un error fatal que prive a Pecco del título. Uno de esos tratará de ser Marc Márquez, que puede ser la sorpresa en el Gran Premio de Valencia y un piloto con ritmo para batallar la primera plaza.

Decía el líder del Mundial sobre la carrera que “como el nivel es tan alto, es más fácil cometer un error” reconocía en Motorsport, eso sí sabiendo perfectamente dónde no debe entrar en Cheste: “cada vez que me he caído ha sido por ir al límite y apretar demasiado”. Hasta aquí, el guion parece sencillo pero las complicaciones pueden venir con el ritmo del resto de integrantes en la carrera que tengan capacidad para ganar, y entre ellos se coloca un Márquez que piensa en positivo con respecto a la carrera del domingo.

En declaraciones recogidas en ese medio, el ocho veces campeón del mundo era muy optimista con respecto a Valencia, que podrá fin a una temporada complicada para Honda. Una más. “Va a ser la última carrera de un año largo y muy diferente. Hemos estado aprendiendo cada fin de semana desde que volvimos y ese es el objetivo de nuevo para esta carrera", reconocía en la previa, pero focalizando en el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, advertía que “creo que nuestra moto se adaptará mejor a Valencia que a Sepang, así que espero que podamos estar más cerca de los pilotos delanteros”.

Indudablemente Bagnaia no va a meterse en la pelea por la victoria en la jornada dominical si ve que con ello puede irse al suelo, pero en Borgo Panigale también quieren evitar el cuerpo a cuerpo peligroso con aquellos pilotos que tengan ritmo, como parece sucederá con Márquez. Recordemos además que el 93 de la firma japonesa aún tiene opciones de acabar entre los diez mejores pilotos de la temporada, un premio menor que sin embargo puede servir como acicate para la temporada que esta por empezar, la 2023, donde el de Honda espera luchar por el título.