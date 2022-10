Revés contra Quartararo en Cheste y Márquez exige a Honda, como Ducati

Parece tan complicado que este Mundial de 2022 se le vaya a escapar a Francesco Pecco Bagnaia que uno ya piensa casi en colocar al italiano la corona, sin embargo, tal y como os contábamos en Don Balón Moto GP, su rival francés y actual campeón del mundo, Fabio Quartararo, se aferraba al hilo de vida que aún tiene su aspiración. Sin embargo, usamos el pasado porque tiene un serio contratiempo que le puede impedir rendir en buenas condiciones en Cheste. Por su parte, Márquez lo tiene claro, el modelo a seguir es Ducati.

Sobre el piloto de Yamaha ha saltado la noticia que se apuntaba ya tras su caída el pasado sábado en el Gran Premio de Malasia, donde en Sepang el galo se fue al suelo y arrastró su mano por el asfalto. ¿El resultado?, una fractura con consecuencias graves para la estabilidad de una de sus armas más importantes sobre la moto, la mano. Una que necesitará una corrección quirúrgica a la que se someterá el francés.

Eso sí, dada la cercanía de la última cita del calendario, la intervención no llegará antes de Valencia. El propio equipo japonés así lo confirmaba: “está todo en orden, Fabio ha pasado revisión y deberá afrontar una pequeña intervención que no es urgente, por lo tanto, se realizará después de Valencia”. Informa Motorsport que el doctor Ángel Charte, médico del Mundial, se había percatado de esta lesión que exige una operación, por lo que, sabiendo su hoja de ruta al respecto, la duda es si esto afectará a Quartararo en la batalla del 6 de noviembre en suelo español.



Márquez tiene un objetivo claro

Marc Márquez salió decepcionado de Sepang, pero lo justo. Sabía que su ritmo de cara a la carrera no era el que indicaba su calificación para la misma, sin embargo eso no oculta que, ahora que la temporada acaba, él y Honda tienen muchos deberes. El de Cervera comenta que “siempre digo que necesitamos encontrar una moto que durante un campeonato pueda ser consistente en todas las pistas. Como lo hizo Ducati”, comentaba el español en declaraciones de Crash.

Márquez no oculta que quiere una moto ganadora, al estilo del pasado, pero reconoce que queda mucho para eso. Mejorar los temblores, los giros y la pesadez, además de la velocidad y la potencia son los cambios que espera para 2023, ya que esta temporada solo ha ido cómodo y a buen ritmo cuando los ángulos no han sido severos en trazado. Y con eso no basta para pelear un título.