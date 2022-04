Marc Márquez hace historia en Austin y Aleix Espargaró no convence

Los libres del GP de Las Américas han dejado muchos datos que comentar. Las Ducati de Johan Zarco y Jack Miller han dominado la segunda sesión de los libres con un 2:02,542 y 2:02,789 respectívamente. Por su parte, tras su vuelta de la lesión y su ausencia en el GP de Argentina, Marc Márquez ha obtenido un meritorio sexto puesto con una marca de 2:03,041, pero a pesar de ello, no ha podido evitar hacer un récord negativo particular. Por primera vez en su carrera, el piloto de Cervera no ha encabezado una sesión de entrenamientos libres de los viernes.

Hito histórico que no le tiene porque lastrar en Austin. Marc Márquez se ha sentido cómodo encima de la moto pese a tener miedo, como él mismo ha reconocido:” No ha sido fácil. Me he levantado a las cinco de la mañana con nervios de subirme a la moto. No había muchas ganas de entrada, pero lo tenía que hacer a mi método. He salido, he visto como iba el tema, y he apretado una vuelta”, apuntaba en DAZN.

"Cuando he visto que había velocidad y que no se me había olvidado ir en moto he empezado a trabajar mi día, a coger confianza poco a poco. No he trabajado mucho el ritmo, simplemente he dado vueltas. He apretado una vuelta; otras, no... Es cierto que hoy no nos ha salido tan fácil como el año pasado, hay tres o cuatro pilotos más rápidos, pero a ver si el sábado ya podemos trabajar con la puesta a punto y dar unos pasitos", concretaba Márquez.

Las Aprillia no han funcionado como se espera en Austin. El actual líder de MotoGP, Aleix Espargaró, quedó 12º. No dejó pasar la ocasión y atribuyó su rendimiento durante de los libres de Las Américas a un problema que existe desde el año pasado, el asfalto:” el circuito está mejor que el año pasado, pero para haberse reasfaltado, es un desastre. Cuando repavimentas un circuito tiene que estar completamente liso, y este no lo está”, señala Aleix al final de la jornada. Por su parte, su compañero Marc Viñales quedó 7º. Por otro lado, Brad Binder, el segundo clasificado del Mundial, no pasó de la 13ª posición. Dudas para el líder del Mundial que puede ver como le arrebata el primer puesto tan solo una carrera después.