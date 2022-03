Lorenzo tras el toque de Rossi a Márquez:" me dijeron que no la liase"

Jorge Lorenzo se retiró de MotoGP en el año 2019, ahora, en 2022 el mallorquín ha vuelto al mundo de las motos pero como comentarista en DAZN. Precísamente en esta plataforma el expiloto de Yamaha repasaba su trayectoria profesional y respondía a varias cuestiones que por aquel entonces era más difícil de contar públicamente como su salida de Yamaha, su relación con Rossi o su depresión.

Lo que no era un secreto era su mala relación con Valentino Rossi, el piloto mallorquín hablo para ‘La Caja’ de DAZN sobre su etapa como compañero del piloto italiano:” No me sentó muy bien que, al ganar el campeonato en 2015 los que de verdad mandaban en Yamaha no estuviesen muy efusivos. En cierta forma, era normal con mi reclamación al TAS, que ensució un poco el espíritu del quipo. Pero al final, un poco todos mirábamos por nuestro interés y yo miraba por el mío. Por eso intenté jugar mis cartas y eso no sentó bien en Yamaha. En cierta forma, a Yamaha yo creo que le interesaba más que ganase Valentino, por el tema mediático más que nada”, señalaba Lorenzo.

Lorenzo acabó saliendo de Yamaha rumbo a Ducati, y aunque el se fue debido a la confianza que le transmitió Gigi Dalligna, la tensa relación con Valentino Rossi tampoco ayudaba, una situación que empeoró tras lo sucedido en Sepang entre Márquez y el ‘46’:” El peor momento fue después de Sepang, tras la patada o caída de Marc, no sé cómo fue, pero hubo ese toque. Cuando llegué al corralito, no sabía nada y me lo dijeron los mecánicos: ’no la líes’. Cuando vi eso y me enteraba que no iba a haber sanción, equivocadamente o no, estaba encendido y desaprobaba las imágenes. A partir de ahí la relación cambió a peor”

Su retirada llegó en 2019 motivada por una falta de ambición que le impedía seguir montándose en la moto cada semana:” Era muy perfeccionista y un día Wayne Rainey, cuando hablamos por teléfono me dijo:’ Oye, no te olvides de disfrutar, porque a mi me pasó que me obsesionaba tanto con la perfección y tanto trabajar, que al final no disfrutaba’. Se volvió en mi contra porque siempre pierdes felicidad y al perder felicidad, pierdes rendimiento. Y eso, lo sufrí mucho en 2019, no me iban las cosas bien, me lesioné en pretemporada… y para poder revertir la situación de Honda, solo entrenaba y entrenaba desde las 9 de la mañana y no hacía nada de ocio. Entonces, entré en una especie de depresión. No estaba feliz, no estaba motivado", asegura Jorge en DAZN. Después de eso, el ‘99’ dejó MotoGP, el resto ya es historia.