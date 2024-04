Marc Márquez incendia Jerez con su anuncio y Jorge Martín replica: vía libre a la guerra en Ducati

Que Marc Márquez superara en COTA a los pilotos favoritos, concretamente a Francesco Pecco Bagnaia y Jorge Martín, ha enfrentado al equipo Ducati a la realidad: no solo el 93, otros protagonistas como Maverick Viñales o Pedro Acosta se interponen entre ellos y un liderazgo de Prima Pramac o Lenovo en la carrera y eso puede tener consecuencias directas en el Mundial y en la sucesión en el equipo oficial.

El ilerdense no se corta y lo deja claro

Para empezar, aunque el 93 haya sufrido dos caídas en los dos últimos grandes premios, su evolución es meteórica, sabe que es uno de los puntos centrales del campeonato y eso, con su libertad fijada para el final de este año, es motivo de revuelo en Ducati y fuera de Borgo Panigale de cara a 2025, y encima él no se corta al afirmar que escuchará cualquier oferta; en lo relativo a sus colores en la temporada que viene dijo en TNT Sports: "todas las puertas están abiertas, estoy abierto a escuchar todo”. Al respecto, Jordan Moreland advirtió, según Crash, que “me parece que la única otra opción de fábrica que tiene Márquez fuera de Ducati sería Aprilia”. A estas alturas lo cierto es que no se puede descartar ni a Ducati, ni a KTM, ni a Aprilia.

Nerviosismo

A Bagnaia, que dice estar tranquilo, no le está gustando el paso al frente de tanto gallo más allá de él y Martín, lo que incluye a Bastianini, y eso no solo toca este Campeonato del Mundo, también su futuro en Lenovo, donde podría tener cualquiera de esos gallos como compañero. Ahora bien, ese nerviosismo también llega al líder, un Jorge Martín que, de manos de su representante, Albert Valera, ha dejado claro con respecto a la otra moto oficial del equipo rojo que “aunque ahora la lucha por el puesto en Ducati oficial está entre Martín, Bastianini y Marc Márquez, con todos mis respetos, a Marc Márquez, que es una leyenda, pienso que la batalla real debe ser entre Enea y Jorge porque al final prima la filosofía de Ducati, uno ya está en Pramac (Jorge) y el otro viene de Gresini aunque pasó al oficial sin merecerlo (Enea)”, dijo en Moto.it. Sabemos que Martín no aceptará menos, pero también que ni caben tantos ni el de Cervera va a ser fácil de aplacar.