Marc Márquez no se calla y desvela el plan de Bagnaia para ganar a Martín

El Gran Premio Solidario de Barcelona está marcando un punto clave en la temporada de MotoGP. Pecco Bagnaia, actual campeón, logró la pole position en la clasificación, y desde el principio dejó claro que tenía una estrategia definida. Marc Márquez, piloto de Gresini, no dudó en analizar el plan de Bagnaia, desvelando cómo el italiano intentará minimizar el peligro de Jorge Martín, su principal rival.

La táctica principal de Pecco Bagnaia para asegurar la victoria es colocar a otros pilotos entre él y Jorge Martín. Según Marc Márquez, Bagnaia sabe que, cuantas más motos haya entre él y Martín, más difícil será para el español alcanzarlo.

