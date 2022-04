Marc Márquez no se toca: Honda le apoya sin fisuras

Marc Márquez tendrá que seguir, al menos, unos días más alejado de los circuitos. El piloto español debe todavía alargar su reposo un poco más después de que volvieran a surgir de nuevo esos problemas de visión que le vienen atormentando desde hace ya muchos meses. Sin embargo, en su equipo, en Honda, siguen confiando en él y apostando por Márquez sin fisuras.

El campeón español preocupa y mucho a su equipo y en Honda saben que la ausencia de uno de los mejores pilotos del panorama les está lastrando, pero tras las últimas declaraciones públicas queda claro que van a esperar a Marc y a apostar por que se recupere lo antes posible. Y también, que no van a tratar de cambiar el estilo de pilotaje de Marc Márquez pese a estos problemas de visión que viene arrastrando.

Así lo ha dejado claro Alberto Puig, director de Repsol Honda, en unas declaraciones recientemente ante la televisión DAZN, donde charló con el ex piloto Carlos Checa. “Sinceramente, no sé si debemos cambiar el enfoque de las carreras, pero lo que sí sé es que las personas no cambian”, dijo Puig en clara alusión a que no se meterán en lo más mínimo en la manera de pilotar que tiene su piloto.

Además, el dirigente de Repsol Honda también dio un mensaje de esperanza y es que Marc Márquez, pese a todas las cosas que le están pasando tanto encima como fuera de la moto, no le ha cogido miedo a la competición y seguirá siendo agresivo sobre la pista: “Después de todo lo que ha pasado no he visto a ningún piloto que haga lo que él hace. Cuando un piloto coge miedo, se acabó, pero él nunca lo ha tenido, ni con las caídas ni con las lesiones”.

Por otra parte, Alberto Puig también fue prudente y no escondió que en el equipo están como no puede ser de otra manera preocupados por las evoluciones y los estados de actualización de salud del piloto español: “Lógicamente estamos preocupados porque empezamos bien en Qatar pero luego pasó esto y ahora no puede estar corriendo”.