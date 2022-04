Marc Márquez quiere el título de Quartararo; Mir y Rins, como en 2020

A veces se puede salir vencedor de una carrera sin ganarla y Marc Márquez -tras perderse dos grandes premios, después del episodio de su dura caída y la diplopía, tras un arranque del Gran Premio de Las Américas en el que se quedó último- es ese piloto tras la prueba de Austin. Allí, en Estados Unidos, en su circuito fetiche, el ocho veces campeón del mundo metió el miedo en el cuerpo a Fabio Quartararo, y al resto del paddock de Moto GP.

Márquez pasó por meta en la decimoctava posición tras la primera vuelta y sin embargo acabó sexto tras una exhibición antológica que lo fortalece pese a los obstáculos que ha tenido que superar para seguir corriendo. El mismo piloto francés de Yamaha que acabó por detrás de Márquez, dijo tras la carrera: “Marc será un aspirante al título. Tendremos otras batallas con él, pero por el título. Siempre se aprende de un ocho veces campeón. No puedo luchar para ganar, pero cuando volvamos a los circuitos europeos, creo que podremos hacerlo mejor”.

Márquez, por su parte, comentó que "no fue fácil después de ese comienzo de carrera ganar confianza y empuje, pero vine aquí para competir. Por supuesto que traté de controlarme para no presionar mucho y en la carrera dije 'está bien, soy el último, pero no me fijo ningún objetivo. Lo haré paso a paso'”, dijo, para certificar que “estar aquí este fin de semana fue una satisfacción y terminar la carrera en sexta posición también es una satisfacción, si comprobamos cómo empezamos la carrera”.



Suzuki está ahí

No solo es que Álex Rins esté cuajando hasta la fecha un campeonato sensacional o que ayer quedara segundo por detrás de Enea Bastianini. Tampoco que Joan Mir fuera cuarto o que Suzuki tenga a sus dos pilotos entre los cuatro primeros (Rins, segundo; Mir, cuarto) es que Suzuki apunta alto. El mismo ex campeón era taxativo al respecto tras la carrera de Tejas: “creo que estamos mejor que en 2020, cuando gané el título”. Por su parte también Ducati dio otro paso más al frente al colocar al italiano, Jack Miller y Bagnaia entre los cinco primeros, con victoria por medio.