Márquez y Espargaró meten miedo en Austin; responden Ducati y Yamaha

Es bastante destacable que a estas alturas del campeonato y de este fin de semana sea complicado dilucidar quién puede situarse como favorito para, al menos, estar en los puestos cabeceros de Texas. Nadie quiere descartar a Marc Márquez por ser quien es y serlo en su circuito fetiche; tampoco a su compañero de equipo, pero es que Ducati y Yamaha, amén de KTM, Suzuki y Aprilia tienen argumentos para triunfar en Austin.

Lo primero de todo conviene destacar que Márquez está bien pero es cauto de cara a la expectativas y a posibles caídas, lo cual casi es nuevo en el de Cervera. Sobre ello, comentó que en Las Américas “es posible ganar pero no es la manera en la que voy a abordar el fin de semana, porque vengo de un Gran Premio donde sufrí mucho y me caí demasiado y ahora estoy otra vez en marcha pero el enfoque para este fin de semana no es conseguir la victoria sino ganar confianza”.

De él y en este contexto ideal para el 93, en Estados Unidos, ha dicho su compañero Pol Espargaró que “Marc es capaz de ganar aquí a pesar de no estar a su mejor nivel. Es el piloto de referencia". Blanco y en botella… Ahora bien, el 44 también se pone altas cotas en COTA. “Tengo buenas expectativas; me gusta la pista. Tenemos unas gomas que conocemos, Marc está de vuelta y es un maestro aquí. Estoy muy contento de que haya vuelto; sabía que iba a intentarlo seguro”. Y lo bueno para el espectáculo es que no es el único.

Jorge Martín espera mejorar el resultado de Mandalika, en Indonesia, donde fue segundo por detrás de Aleix Espargaró, líder del Mundial, de modo que buscará luchar por el triunfo. Pero es que el actual campeón del mundo, Fabio Quartararo, ha comentado que “puede ser un gran fin de semana”. Por su parte KTM y Suzuki esperan dar otro paso más en su puesta a punto, mientras que Pecco Bagnaia quiere empezar su remontada. Sí, el GP de EEUU se presenta espectacular por los protagonistas, los antecedentes y la cantidad de pilotos con posibilidades.