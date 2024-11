Marc Márquez se sincera y admite su error con Acosta

El Gran Premio Solidario de Barcelona dejó un incidente que marcó la jornada. Marc Márquez y Pedro Acosta se vieron envueltos en un choque durante las primeras curvas de la 'sprint race'. Ambos pilotos, considerados entre los mejores del motociclismo, sufrieron las consecuencias de este accidente.

Márquez partía desde la tercera posición, mientras que Acosta lo hacía desde la sexta. Sin embargo, el choque truncó sus aspiraciones. Márquez terminó en séptima posición, mientras que Acosta no pudo siquiera finalizar la carrera debido a los daños en su moto.

Consecuencias del accidente

El impacto afectó principalmente a Pedro Acosta, cuya moto quedó gravemente dañada. El joven piloto, campeón del mundo de Moto2, se vio obligado a abandonar, perdiendo la oportunidad de sumar puntos importantes. Por su parte, Márquez logró continuar, pero sin opciones de pelear por los primeros lugares.

QUE PELIGRO 😬



Pedro Acosta se tocó con Marc Márquez durante la salida de MotoGP y se quedó sin carenado 😶pic.twitter.com/fNv9BtQe5I — Motociclismo España (@motociclismo_es) November 16, 2024

El incidente fue especialmente frustrante para Acosta, que tenía grandes expectativas en esta carrera. Su equipo deberá trabajar contrarreloj para reparar la moto antes de la próxima cita del campeonato.

Márquez asume la responsabilidad

Tras la carrera, Marc Márquez no tardó en reconocer su error. En declaraciones a 'DAZN', el ocho veces campeón del mundo admitió que podría haber evitado el contacto: "Si alguien podía haber evitado ese contacto, era yo". Según explicó, la maniobra en la curva 3 fue clave. Márquez intentó un adelantamiento por fuera, pero el trazado de la curva lo llevó a cerrar más de lo esperado.

“Son lances de primera vuelta”, añadió Márquez, tratando de restar dramatismo al incidente. Sin embargo, no eludió su responsabilidad: “Acosta no me ha visto, pero yo sí fui consciente de su posición”.

Lecciones de cara al futuro

Este incidente refleja la intensidad y los riesgos de las carreras de motos, especialmente en las primeras vueltas, donde los pilotos buscan ganar posiciones rápidamente. Tanto Márquez como Acosta son pilotos experimentados, pero este episodio demuestra que incluso los mejores pueden cometer errores.

Para Marc Márquez, reconocer su fallo públicamente es un gesto que muestra su madurez. Sin embargo, también subraya la importancia de tomar decisiones más calculadas en momentos clave. Por su parte, Acosta deberá centrarse en recuperarse y en preparar sus próximos retos, sabiendo que cuenta con el talento y el apoyo de su equipo para seguir destacando en la competición.