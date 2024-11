Marc Márquez sorprende y se subirá a la Ducati en Barcelona, el próximo campeón ya está aquí

La temporada de MotoGP 2024 está llegando a su fin, y con ella se resolverá el misterio de quién será el campeón del mundo de este año. Sin embargo, más allá de la definición del título, una noticia ha revolucionado el mundo de las motos: Marc Márquez, uno de los pilotos más exitosos de la historia reciente, se subirá a una Ducati en los test de pretemporada de 2025, programados para celebrarse en Barcelona.

El último Gran Premio de la temporada, originalmente previsto en Valencia, se celebrará finalmente en Barcelona debido a la tragedia ocasionada por la DANA en la Comunidad Valenciana. Este cambio ha alterado el calendario, pero también ha dejado claro que Barcelona será el escenario donde se decidirá el futuro campeón del mundo 2024. Jorge Martín llega con una ventaja de 24 puntos sobre su principal rival, Pecco Bagnaia, y espera aprovechar el apoyo del público local para conquistar su primer título mundial.

Sin embargo, el interés no solo recae sobre la disputa del campeonato en esta carrera, sino también en los test de pretemporada que se llevarán a cabo tras el fin de semana de competición. En estos entrenamientos, Marc Márquez dará un paso clave al subirse a la Ducati, una moto que podría darle las herramientas necesarias para luchar nuevamente por el título.

El martes 19 de noviembre, Márquez se subirá a la Ducati para la primera toma de contacto con el equipo italiano. Este test será de vital importancia, ya que marcará el inicio de su adaptación a una moto que ha demostrado ser muy competitiva en los últimos años. Después de años de dificultades con Honda, Márquez tiene claro que Ducati es una de las mejores opciones para pelear nuevamente por el campeonato.

A lo largo de la temporada 2024, Márquez ha demostrado estar en gran forma, luchando por el tercer puesto en la clasificación hasta la última carrera. Esta recuperación ha dado esperanzas tanto a él como a sus seguidores, que ven en la Ducati una oportunidad real de volver a ver al ilerdense en lo más alto del podio.

🚨 HERE WE GO: it's now OFFICIAL! 🏁

@marcmarquez93 will join the #DucatiLenovoTeam on a two-year deal alongside @peccobagnaia for the 2025-2026 seasons! 🙌🏻



Benvenuto, Marc! #ForzaDucati pic.twitter.com/s2OOaXpJm8