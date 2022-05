Marc Márquez y Jerez, el inicio de la remontada por el trono de MotoGP

El piloto de Ducati, Francesco Bagnaia, ha conseguido el primer triunfo de la temporada en el Gran Premio de España. El italiano ha dominado la carrera de Jerez desde el principio. Detrás suyo ha cruzado la línea de meta el actual líder de Moto GP, el piloto de Yamaha, Fabio Quartararo. El último cajón del podio ha sido para el español de Aprilia, Aleix Espargaró.

El piloto francés de Yamaha es más líder del Mundial gracias a este resultado, con 89 puntos en la clasificación, siete por delante de Àlex Rins, que llegaba empatado a puntos a la localidad gaditana. El piloto catalán acabó la carrera en decimonovena posición, lo que le ha relegado a la cuarta plaza de la clasificación general.

Bagnaia y Quartararo marcaron el ritmo de la carrera desde el principio, un podio que cerró durante buena parte del Gran Premio de España el australiano Jack Miller. En las últimas vueltas fue cuando llegó el espectáculo de los españoles, de Aleix Espargaró y Marc Márquez.

A falta de cinco vueltas para el final, Márquez y su Repsol Honda se colocaban en tercer lugar, pero en la siguiente curva el mayor de los hermanos Espargaró realizó una acción magistral en la que adelantó al piloto australiano de Ducati y al ocho veces campeón de Moto GP, quien en una de las curvas finales adelantó a Miller y realizó una salvada increíble para evitar irse al suelo.

"Contento, era lo máximo que teníamos hoy, necesitaba hacer una buena salida y no lo ha sido. Nos hemos tocado con Aleix Espargaró y casi con Jack Miller. Al final he hecho el ataque para frenar a Aleix, no para pasar a Jack, porque sabía que Espargaró tenía algo más, y he hecho una buena salvada. Hemos demostrado que damos el máximo siempre, sea luchando por la cuarta o la sexta posición, y la afición de Jerez me ha levantado del suelo", explicaba Márquez nada más terminar la carrera.

Esta cuarta plaza es el mejor resultado para Marc Márquez en lo que va de temporada, quien ha demostrado que puede estar en la pelea con los de arriba por ganar carreras y por el campeonato.