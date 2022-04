Giro sorprendente de Marc Márquez y Honda en Jerez

El Gran Premio de España ya se ha iniciado y las primeras sensaciones arrojan ciertas victorias para Honda y otras mayores para Suzuki. En Yamaha han aparecido las dudas, sobre todo para Fabio Quartararo, que viene de ganar en Portugal, Portimão, y se espera de él estar delante en Jerez, sin embargo el francés se ha caído esta mañana y parece que con una contusión importante; veremos en qué queda la cosa con él.

En base a lo que podemos esperar de Honda y Marc Márquez de cara a este fin de semana, pero sobre todo con vistas al Mundial, hay esperanzas para sus seguidores. Es verdad que el 93 comentó antes de comenzar este nuevo Gran Premio de España que “en Portimão estuvimos demasiado lejos, la sexta posición no estuvo mal. Estábamos demasiado lejos del podio, de la victoria. Sufrimos mucho en la carrera, pero, de todos modos, intentaremos encontrar la manera de ser más rápidos aquí en Jerez”. El optimismo, como ven, es mantenido.

No obstante, Márquez quiere empezar a rendir en Jerez por dos motivos, para no perder más puntos con respecto a la cabeza del campeonato y porque el futuro cercano, ese que marcan las pruebas del lunes, puede traer cambios profundos y beneficiosos: “mi prueba del lunes comienza mañana. Así que a partir de mañana empezaremos a probar algunas cosas, no cosas nuevas, porque antes que nada tenemos que encontrar la base”, dijo en la previa de Jerez, añadiendo que aún tienen camino por delante para entender la moto y progresar, ya que “si la solución está cerca o lejos, no lo sabemos. Creo que el potencial está ahí, pero tenemos que encontrar el camino. Encuentre cómo sacar provecho de ese potencial”.

De momento la mañana ha seguido metiendo confianza en el saco de Suzuki, que no solo tiene a sus pilotos bien posicionados en la clasificación, sino que cada vez parecen más consistentes y capaces de optar al campeonato. Joan Mir dominó en el arranque y se espera de él y del colíder del Mundial, Álex Rins, un gran rendimiento en su casa. El campeón en 2020 está a 23 puntos de su compañero de equipo y Fabio Quartararo, líderes en estos momentos.