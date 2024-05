Martín no tenía suficiente con Bagnaia que crece Acosta y Gresini da en La Mans un plus a Márquez

No estamos asegurando que tras Le Mans haya ya una certeza con respecto al título, ni mucho menos, pero desde luego sí pueden asentarse varias consecuencias clave en el devenir del Mundial. En este sentido, quien más tiene que perder es Jorge Martín, que lidera y viene de renquear en el Gran Premio de España y los argumentos que llegan de fuera, más allá de Bagnaia, no son tranquilizadores.

Only Marc Marquez would be this happy to have tyre marks on his leathers 🤣💪



This weekend in Le Mans is going to be insane 🍿#MotoGP | #FrenchGP 🇫🇷pic.twitter.com/IvrlANeCgk