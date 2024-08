Maremoto en Ducati, ninguneo a Rossi, Martín y Bastianini: nuevo fichaje junto a Márquez, otra GP25

Ducati domina, gana y es la única marca, de lejos, con aspiración al título. Las concesiones, las mejoras, la llegada de talentos como Pedro Acosta… todo ha dado igual, en el ecuador de la temporada, Borgo Panigale sigue siendo el alfa y el omega y por eso Bastianiani rajó contra la marca por elegir a Márquez, por eso el 93 eligió luchar la GP25 contra el de Rímini y Jorge Martín y por eso deja tanta sorpresa el nuevo fichaje del equipo italiano.

Y no tanto por quién es y sus resultados, sino porque la negociación y el acuerdo se han llevado a cabo sin la participación de la academia de Valentino Rossi, es decir, de su equipo, el VR46 Racing Team, que es quien vestirá a Fabio Di Giannantonio, el elegido por Ducati y Gigi Dall’igna, durante dos temporadas. “Estamos realmente contentos de poder tener a Fabio Di Giannantonio como piloto Ducati los próximos dos años. ‘Diggia’ ha demostrado siempre una gran confianza en nuestro proyecto y su dedicación y su talento lo han llevado a crecer constantemente en MotoGP. Estamos convencidos que junto al VR46 Racing Team y con una Desmosedici GP oficial tendrá más ocasiones de sacar a relucir su potencial. Bienvenido oficialmente a la familia Ducati, Fabio!”, decía Dall’Igna.

