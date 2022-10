Márquez confirma el palo para la 2023 y Quartararo amenaza a Bagnaia

El Campeonato del Mundo de Motociclismo en Moto GP ha tomado el rumbo que indicaba desde hace varios meses: con la mejor moto, Ducati, en cabeza y con un Francesco Pecco Bagnaia a un paso de reinar por primera vez en la categoría reina. Ahora bien, esto aún no ha acabado, como amenaza el todavía vigente campeón, Fabio Quartararo. Por otro lado, Marc Márquez saca a la luz un hecho preocupante para la campaña 2023.

Sí, es cierto que Bagnaia está siendo el mejor en este segundo tramo de temporada y que su regularidad durante casi todo el año le ha llevado con toda justicia a estar rozando el título a una carrera del final pero esos dos puntos que le separan de la corona aún deben conseguirse. Lo sabe bien Quartararo, que se aferra a esa mota de luz que le queda para optar al triunfo final, y para él, tal y como ha ido todo, ‘estar vivo’ ya es suficiente, por lo que pretende ser la amenaza constante en Valencia.

El francés habló de prepararse la carrera de Valencia como un loco y también de que “quiero disfrutar de la carrera de Valencia porque sé que es la última de la temporada, y luego veremos cómo lo hacemos. Pero siento que tenemos que disfrutar de la carrera de Valencia", argumentó tras Malasia. Sabe que si no gana y Bagnaia no queda decimocuarto, el título se le irá de las manos. Muy difícil, pero no imposible.

El otro que salió con sensaciones malas de Sepang fue el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, que explicó que “este circuito expone los puntos débiles de la moto y los míos, así que era el peor escenario posible”, dijo para Motorsport, aduciendo que van con retraso para la temporada que viene ya que “en Misano todo el mundo probó la moto nueva y nosotros, no. Solo tendremos una bala, porque la moto que usemos aquí en febrero será con la que tendremos que tirar”. A la vez quiso dejar un último recado a la firma japonesa, comentando que “no sé si tendremos cosas nuevas en Valencia para probar, pero eso ayudaría”.