Márquez confirma sus peores presagios y reza por un milagro en Honda

Pese a Ducati juega en casa, uno de los pilotos más regulares este año que más está sorprendiendo este campeonato con su Aprilia, Aleix Espargaró, ha dominado de principio a fin la segunda sesión de entrenamientos libres de Mugello, por delante de Bagnaia, claro favorito a ganar mañana el GP de Italia. Buenas noticias para el motociclismo español que son contrarrestadas por los malos presagios que se ciernen sobre la Honda de Marc Márquez.

El piloto de Cervera reza al cielo para que llueva y reine el caos para que pueda tener alguna opción mañana de llegar a lo más alto. Marc Márquez no ha conseguido quedar en la segunda sesión de entrenamiento libres de Mugello entre los 10 primeros clasificados, como las Suzuki y se teme lo peor para el domingo:” Ya esperaba sufrir en este circuito y, de hecho, he sufrido. El año pasado fue en el que sufrí más. He empezado el primer libre y ya he visto que... de hecho he acabado el 19º. He visto que no estaban las cosas como esperaba, pero hemos seguido insistiendo en el segundo libre. Ahí fuimos un poquito mejor y mañana tocará dar otro pasito, pero con calma”, apuntaba el piloto tras terminar los libres.

“En algunas curvas la moto es más estable y ganamos, pero en otras perdemos. Debemos entender mejor el balance de la moto para optimizar nuestro rendimiento. Preferiría que lloviera, pero independientemente de si lo hace o no, daremos el cien por cien”, señalaba Marc Márquez en un circuito en el que su compañero, Pol Espargaró, tampoco espera obtener buenos resultados.

“Es un circuito cansado físicamente, con muchos cambios de dirección. La primera frenada ya es muy fuerte, a derechas. Luego, el último cambio de dirección también es difícil y te tienes que agarrar bien a la moto. Pierdo en dos o tres puntos del circuito, no en todo el circuito, pero es ahí donde tenemos que intentar mejorar, pero hemos probado varias cosas de la moto. Mañana, volver un poquito a lo que conocemos, a lo que sabemos que le hemos sacado el máximo partido durante los fines de semana y a ver dónde podemos llegar”, comentaba Márquez.