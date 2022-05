Incredulidad en Honda: Márquez les echa la culpa y Pol le da la razón

Desde que tuvieran lugar los test de pretemporada, todo hacía apuntar a que este sería el año de Ducati y Yamaha y no el de Honda. Y ahora, con 7 pruebas ya disputadas, se puede decir que todos los pronósticos se han confirmado y es que, tal y como afirmaba Marc Márquez en la previa del GP de Francia:” no estamos para ponernos objetivos irreales, un podio ahora sería motivo de celebración”. El tiempo le ha acabado dando la razón, ya que, de esas siete citas, el de Cervera no ha subido al podio en ninguna ocasión.

Actualmente marcha 10º, a 48 puntos del líder, y su compañero, Pol Espargaró, 12ª, a 62 puntos de Fabio Quartararo, que tiene 102. Un balance muy negativo que provoca que los pilotos busquen explicaciones y parece que Marc Márquez las ha encontrado, y en su propia escudería, ya que, el piloto español ya ha culpado de lo le sucede a su moto a Honda.

Así lo ha asegurado el periodista Dennis Noyes en Radio Ocotillo:” Desde que ha llegado al mundial Marc siempre dice lo que él quiere que tú sepas. Pero no te miente nunca. Nunca he pillado a Marc contando algo que no era verdad y él lo que está diciendo, con toda la verdad por delante, es que él ya no es candidato por el título. Apenas candidato por el podio. La moto no es la suya. Él no estaba en condiciones de contribuir al desarrollo de la moto y él sigue, de vez en cuando, poniendo reglajes de la moto. Pero ahora mismo están perdidos. Porque hasta Pol ha dicho que esta moto no tiene ningún punto fuerte”.

El propio Marc Márquez ha comentado en alguna ocasión que:” He aprendido a hacer malabares. Esto que tenías que aprender de pequeño, he aprendido ahora por lo de la vista. Sigo haciendo estos ejercicios por precaución. Ahora, cada mes, voy a una revisión”. La próxima cita del mundial de MotoGP será la del GP de Italia, Mugello, donde se espera que las que domine el circuito sea la Ducati de Bagnaia.