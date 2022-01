Márquez da con la clave y Valentino Rossi ya tiene nuevo equipo y reto

La salida a pista en Portimao de Marc Márquez no solo abre un nuevo capítulo en la complicada vida deportiva del piloto ocho veces campeón del mundo respecto a sus dos últimas campañas, sino que da un vuelco al Mundial de 2022, que andaba pendiente de las condiciones en las que iba a llegar el español al inicio del Campeonato del Mundo. Pues bien, Márquez ha dejado la clave de esa incógnita justo cuando Valentino Rossi ha hecho el anuncio más esperado sobre su futuro inmediato.

Con respecto al 93 de Honda y a su puesta a punto de cara a estar en los test oficiales del circuito de Sepang, en Malasia, el seis veces campeón del mundo de MotoGP se ha estado preparando en Portugal a lomos de la RC213V-S “para confirmar que estaré en Malasia, quiero probar en un circuito de GP porque quiero estar 100% seguro de que cuando comience la pretemporada estaré arreglado y listo para hacer una temporada normal”, argumentó en su contacto de este fin de semana con la prensa y la moto de carreras.

Márquez sí dijo que pese a que es optimista y va por el buen camino en su recuperación no quiere ir demasiado rápido en su OK definitivo, sobre todo de cara a esa cita de Malasia tan señalada en el calendario por el ex campeón y piloto principal de la firma del ala dorada. Eso sí, fuentes cercanas al catalán y al equipo nipón aseguran que son razonablemente optimistas de cara a los entrenamientos oficiales del 5 y 6 de febrero, aunque hay que esperar. La clave para el de Cervera de ahora en adelante es la paciencia, cumplir plazos y pisar sobreseguro.



Nuevo reto para ‘Il Dottore’

El que no ha esperado para dar el OK a su nuevo reto es Valentino Rossi, del que ya sabemos su próximo paso profesional, que como no podía ser de otra forma pasa por las cuatro ruedas. El nueve veces campeón del mundo de motociclismo se ha comprometido para la temporada con el Team WRT de cara al GT World Challenge Europe. “Todo el mundo sabe que siempre he sido un gran aficionado a las carreras de coches y que siempre me ha interesado correr sobre cuatro ruedas una vez que mi carrera en MotoGP llegara a su fin”, dijo Rossi en Supercars, certificando que “Team WRT es la combinación perfecta que estaba buscando y estoy ansioso por comenzar esta nueva aventura en GTWCE con ellos”.