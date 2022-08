Márquez da la noticia más esperada: Honda lo confirma, Quartararo teme

Todo el Mundial de MotoGP está esperando a Marc Márquez como agua de mayo. Hace ya diez semanas desde que pasó por el quirófano para operarse de su brazo derecho y la recuperación parece que va viento en popa, una gran noticia, pero sus fans y hasta sus rivales siguen esperando el momento en el que el ocho veces campeón del mundo pueda volver a subirse a la moto para deleitar al planeta con sus habilidades conduciendo.

Hay, no obstante, motivos para la esperanza y para confiar en que dentro de unos meses podamos volver a ver al Marc Márquez que estábamos acostumbrados. Su escudería Honda Racing Team ha difundido unas declaraciones del piloto español a través de sus medios y en ellas el 93 habla de todo sin tapujos, de su vuelta, sus expectativas, la recuperación y el momento de crisis que atraviesa la marca, el peor casi de toda la historia en MotoGP. Pero lo primero son las noticias sobre su estado de salud: “Paso a paso me voy sintiendo mejor y el hueso está cicatrizando de forma correcta, esa es la mejor noticia de todas”, dice Márquez.

El piloto prosigue contando cómo se encuentra: “Seguimos con la rehabilitación, trabajando muy duro en el aspecto cardiovascular para estar listo. A finales del mes de agosto tengo otra revisión y a partir de ahí podremos dar un paso más y empezar a apretar y a desarrollar los músculos”. Hablar de fechas es, además un buen síntoma para el regreso del crack, que se muestra satisfecho: “Soy optimista aunque no quiero hablar demasiado de los plazos hasta que tengamos esa revisión porque ahora no es el momento de forzar, he esperado mucho tiempo a tener este tipo de sensaciones”.

Por otra parte, analizó el momento clave que está atravesando la escudería Honda sin él, relegada a los puestos bajos en cada carrera: “Honda está en un momento crítico, estoy hablando mucho con mi equipo y tratando de entender la moto de 2022, la situación y todo lo que está pasando, estamos empujando todos juntos”, argumentó Márquez, que quiere ponerlo todo a punto para la temporada que viene.