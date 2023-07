Márquez elige al próximo campeón y no son ni Bagnaia ni Jorge Martín; las concesiones, tema zanjado

Si tuviéramos que apostar por el campeón del mundo en este 2023, sin duda echaríamos todos los ahorros a una marca, Ducati y un piloto, Francesco Pecco Bagnaia, y seguramente no nos equivocaríamos demasiado en el resultado. Puede ser que Jorge Martín protagonice un segundo tramo de temporada sorprendente y le quite el título al ya vigente campeón, pero eso no será sencillo. Con todo, sorprendentemente Márquez ve otro campeón, quizá en 2024, por lo que apuesta por una ruptura en la campaña que viene.

Ha sido Álex, que no Marc Márquez, que bastante tiene con lo que está viviendo en Honda, el que no descarta que el talento que viene en dirección a KTM la próxima campaña, Pedro Acosta pueda ser el próximo campeón del mundo una vez tenga asiento en Moto GP: “siendo realista y viendo el potencial con el que va a llegar, creo que será Pedro Acosta”, comentaba en Moto GP dentro del espacio de Guro Carpool, una declaración sorprendente toda vez que el talento español ni siquiera ha hecho entrada en la categoría reina de motociclismo.

Ayudas necesarias, por una razón

Tal y como está yendo el Mundial de Moto GP es lógico que la órbita Ducati no quiera cambiar nada, que KTM y Aprilia deseen algo más y que Yamaha y Honda quieren cambiarlo todo, pero lo que es innegable es que en Borgo Panigale parten con ventaja por número de motos e información, lo que se ve reflejado en el campeonato del mundo, de ahí que vayan a llegar las concesiones, y por una razón muy concreta, como aseguró Carlos Ezpeleta en Catalunya Ràdio: “Honda y Yamaha fueron muy considerados con el reglamento de concesiones en el pasado, y eso fue vital para que Ducati fuera competitiva y también para que Suzuki lo fuera tan rápidamente, y que KTM y Aprilia entraran en el mundial oficialmente y fueran también competitivas”.

Esto quizá ayude a un Marc Márquez cuyo contrato, y veremos si suplicio, con Honda llega hasta 2024, un 93 al que le ha caído otra crítica, esta vez por parte de Loris Reggian, asegurando en Moto.It sobre su marcha a otro equipo que “ya no es el Márquez de antes; si no gana es culpa del fabricante, a no ser que haya otro piloto con la misma moto por delante de él”, siendo por tanto no rentable, para él, mantener a un piloto de su coste.