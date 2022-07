Márquez en problemas, Honda busca piloto y llama al campeón del mundo

Paco Sánchez, representante de Joan Mir, ha concedido una entrevista para el canal de YouTube TRMotoGP, en ella ha hablado sobre el futuro de su representado y ha asegurado que:” A Joan no le asusta nada, si fuese así se quedaría en casa. Él sabe las dificultades y en estos momentos es el único equipo que tenemos. Si no compite en Honda, Joan se va a su casa, no hay plan B”, asegura su representante.

La gran mayoría de la parrilla del año que viene ya está confirmada y tan solo falta por conocer quien será quien le dispute el puesto de piloto número 1 de Honda a Marc Márquez, quien evoluciona favorablemente de su operación, y esa persona podría ser el campeón del mundo con Suzuki de MotoGP en el año 2020, marcada por la COVID-19.

La escudería japonesa ha anunciado que abandonará MotoGP al finalizar la presente temporada y eso ha supuesto todo un terremoto que está pasando factura a la campaña de Suzuki y Joan Mir:” Cuando estalla la bomba de la espantada de Suzuki, que todavía ninguno sabemos qué ha pasado porque no tenemos explicaciones exactas, cuando llega la noticia se convierte en un desastre todo. La moto no va, los técnicos están buscándose su futuro aunque digan que van todos a una... no están al 100%, no tienen ese espíritu de equipo. Brivio supo muy bien gestionar voluntades y egos, haciendo que ese equipo sea una gran familia. Eso se ha perdido y ya no es una familia”, asegura Paco Sánchez.

Por rendimiento y jerarquía, Paco Sánchez considera que Joan Mir se merece que su piloto corra el año que viene para una de las marcas no satélite de la parrilla y por eso cree que Honda es la única opción viable para él, ya que el COVID-19 ha pasado factura en cuanto a los contratos actuales de la parrilla:” Así es, especialmente las marcas europeas han ido a la baja en la ficha. Esto ha motivado que haya pocas motos Factory que paguen salarios pre-Covid. Quedan pocas plazas apetecibles para los pilotos tanto a nivel deportivo como económico. El mercado de pilotos lleva años a la baja, salvo Marc, Fabio y Joan, que se han mantenido. Estamos llegando a unos niveles alarmantes”.

Veremos qué acaba sucediendo con Joan Mir, pero todas las quinielas apuestan en un una misma dirección y Joan Mir podría ser el año que viene el nuevo compañero que dispute con el de Cervera el campeonato de MotoGP.