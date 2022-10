Márquez ilusionado: dos españoles apuntan a sucederle en MotoGP

Marc Márquez se ha consolidado como uno de los mejores pilotos de la historia en MotoGP. Sin embargo, hubo un tiempo en el que, como todas las leyendas que se han forjado en el mundo del deporte, el español no era más que un joven sin experiencia que daba el salto a la máxima competición de motos del mundo. De eso ya hace casi más de diez años, cuando en 2013 el español debutó en MotoGP y se convirtió en el piloto más joven en ganar un Gran Premio, en su segundo GP (en Austin).

Ahora, con 29 años y asentado como uno de los mejores pilotos de la parrilla actual junto a nombres como los de Bagnaia o Quartararo, Márquez quiere recuperar sensaciones tras un período de lesiones que le han impedido seguir sumando títulos a su palmarés y ve desde su cómoda posición como otras jóvenes promesas, entre ellas los españoles Izan Guevara y Pedro Acosta (ambos de 18 años), se abren paso desde las categorías inferiores como ya hiciera él mismo en un pasado.

Precisamente sobre las dos figuras españolas, el propio Marc Márquez quiso tener unas palabras, en declaraciones recogidas por AS, mostrándose ilusionado por la manera en la que tanto Guevara como Acosta están evolucionando: “Los dos son muy buenos, aunque con diferentes estilos. Son chavales que van a subir a MotoGP. Me emociono cuando veo chavales así, pero a la vez no porque sé que me van a poner las cosas difíciles de aquí a nada”, afirmó Márquez entre risas.

Por su parte, el máximo exponente español actual en MotoGP también quiso mandar un mensaje a Guevara y Acosta cuando les avisó que cometerán mucho errores: “Van a quemar sus etapas y cometer sus errores. Como cuando Acosta llegó a Moto2 que se caía. Al final es algo normal, cuando yo llegué a Moto2, me caí tres veces seguidas. Cometerán sus errores, pero llegarán a MotoGP seguro”, finalizó.

Desde luego, tal y como afirma Marc Márquez, es un gran noticia que sigan apareciendo pilotos españoles para aumentar la lista de grandes estrellas nacionales que han hecho historia en el mundo del motociclismo. Una lista en la que, además del de Marc Márquez, hay varios nombres ilustres como los de Ángel Nieto, Álex Crivillé, Jorge Lorenzo, Sete Gibernau o Dani Pedrosa, entre otros.