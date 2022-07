Márquez reniega de su apellido: una carga para ser de Honda en MotoGP

La temporada para todo aquel piloto que esté relacionado con Honda está siendo desastrosa y complicada de gestionar. Todos, tanto corredores como ingenieros y el resto de staff, están deseando que se termine este Mundial para poder pasar página y enfocar todos sus esfuerzos en la próxima campaña y en las mejoras de la nueva moto. Tanto es así, que incluso los propios interesados y afectados como es el caso de Álex Márquez no tienen ningún tipo de reparo en reconocer públicamente sus malas actuaciones y que todos estos meses están siendo una verdadera pesadilla.

En una entrevista mantenida con la Cadena Ser, el pequeño de los hermanos Márquez se puso una nota a su particular temporada y eso que, ahora que el Mundial está en pleno parón de verano, todavía queda la otra mitad del curso por delante: “La temporada ha sido mala y me pondría un 5 o un suspenso, un 4.8”. En ese sentido Márquez afirmaba que “se hizo una moto nueva, Honda apostó fuerte y en pretemporada estábamos bastante bien pero en Qatar empecé a tener problemas. Luego ya empezaron los problemas más serios todavía y cuando han traído piezas e ideas nuevas nunca han funcionado, pero eso no hemos evolucionado”.

Con resignación acepta el rol de este Mundial y las malas actuaciones Álex a la vez que se muestra crítico con su propia marca: “Honda se durmió un poco y todos estamos sufriendo, no es fácil”. Es cierto, no obstante, que ya es sabido que su futuro está lejos de la escudería japonesa porque cambiará de aires al final de la presente temporada para marcharse a Gresini Racing y ponerse a los mandos de la Ducati.

Su hermano

Por otra parte, Álex fue preguntado como no podía ser de otra manera por Marc Márquez y le plantearon la cuestión de si llevar ese apellido siendo el hermano pequeño es bueno o malo: “Si hubiera ido todo bien y perfecto sería otra historia… pero perjudica más que ayudar, esa es la conclusión”, alegó en referencia a estar en la misma marca. Por otra parte, confirmó que Marc se encuentra “animado y positivo” y que eso es lo más importante.