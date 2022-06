Márquez se despide y aparece un nuevo ídolo, Quartararo en peligro

El adiós de Marc Márquez ha supuesto un duro palo para todos los aficionados del motociclismo, ya sean españoles o no. El piloto de Cervera se había ganado el corazón de la gran mayoría de los espectadores de MotoGP que ahora andan buscando nuevos ídolos en los que centrarse para que la temporada les resulte igual de atractiva y entretenida, pero por si acaso dudaban entre uno u otro, otro corredor ha desafiado a Baganania y Quartararo y ha dejado claro que luchará hasta el final por el Mundial:” Si no me creo que puedo ser campeón, no lo seré”.

“Estamos luchando por el campeonato y es justo que me lo crea. Es más: si no me creo que puedo ser campeón, no lo seré. Hay que confiar en uno mismo hasta el final. También me sabría muy mal, ahora que no paro de hacer podios, que fuera una desilusión ser tercero del mundo. ¡Sería un éxito rotundo! Pero el objetivo, por el que estoy trabajando más que nunca, es ser campeón”. Más claro no lo podría dejar Aleix Espargaró en la rueda de prensa previa al GP de Cataluña tras terminar los primeros libres.

Y no es para menos, en Aprilia son ambiciosos con el campeonato, buscan en Barcelona su quinto podio consecutivo con Aleix Espargaró a la cabeza. Actualmente el de Granollers marcha 2º en la general de MotoGP con 114 puntos, a tan solo 8 puntos de diferencia del líder del Mundial y actual campeón, Fabio Quartararo, que tiene 122 puntos. Es con diferencia uno de los pilotos más regulares de este año y por ello sus objetivos han ido aumentando según ha ido avanzando la temporada.

“La parte fundamental ha sido la técnica: ha mejorado mucho la moto, ha crecido el motor, el año pasado ya dimos un paso adelante. Como piloto necesitaba verme un año luchando con los mejores, acabar de creérmelo. Lo más importante es mi compenetración con Aprilia, con la moto y el equipo, y haberme hecho la moto a medida; eso marca la diferencia”, apuntaba Aleix Espargaró al ser preguntado sobre su mejoría con respecto al año pasado en donde acabó 8º.

A pesar de que es consciente de la buena situación por la que está atravesando y de las ambiciones que él mismo se ha puesto para esta temporada, quiere ser precavido:” Ahora me parece un poco pronto para decir nombres de candidatos. Los cuatro primeros del Mundial –Quartararo, Espargaró, Bastianini, Bagnaia- nos hemos distanciado un poco, pero si aquí gana Rins y nosotros fallamos se comprime todo. Creo que Fabio, por ser el vigente campeón, por tener una moto que conoce muy bien y porque este año está yendo muy rápido, es el rival que batir. Los otros, no lo sé. A Bastianini lo veo muy explosivo, pero está cometiendo más errores”, comentaba el piloto.

Aleix Espargaró mira al GP de Cataluña no como una cita más, sino como una de las carreras más importante del año, porque no hacer una buena puntuación este fin de semana, le distanciaría bastante de Quartararo y su Yamaha, en el caso de que éste ganara. Veremos qué pasa.