Más presión y Marc Márquez se frota las manos: KTM y Ducati esperan la confirmación para el anuncio

El día a día en el paddock se vive en torno a la competición, sobre el Mundial bailan la atención y los esfuerzos, o al menos así era hasta que Honda se hundió y se llevó consigo al mejor piloto de la parrilla y a uno de los grandes de la historia del deporte, Marc Márquez. Él mismo, el ilerdense, no va a decidirse sobre su futuro, como ha dicho, y no lo va a hacer hasta que no tenga una seguridad plena en sus posibilidades. Y sobre ello, parece que KTM y Ducati se observan esperando la confirmación o el anuncio.

Crece la presión

Y la presión crece. Muchas voces internas dentro del Campeonato del Mundo aseguran que Márquez no renunciará a su millonario contrato y que, aun en el caso de que lo quisiera hacer, no tiene hueco en una marca ganadora, por lo que se quedará en la firma del ala dorada. Pero otros tantos no solo piensan que saldrá de la marca japonesa para montarse sobre una moto campeona, sino que Ducati y KTM están luchando para que el premio sea para ellos.

Y decimos que crece la presión porque hay muchas voces que piden una solución a una leyenda como es Márquez. Uno de ellos ha sido recientemente Marco Melandri, quien en EffettoGP ha sido claro: “Para Marc Márquez ha llegado el momento de cambiar de aires, otro año con Honda significaría dejarlo, porque no tiene edad para esperar a que Honda desarrolle la moto. Entre Ducati y KTM creo que para Marc es mejor KTM”, comentaba al respecto de la situación del catalán. Todo ello, además, teniendo en cuenta que para Melandri “Honda nunca podrá recuperar la diferencia en unos meses”, decía. Y no solo eso, fue más allá, preparando el terreno para la vía KTM de Márquez, dando de paso un toque a Dorna: “¿No se pueden fabricar 6 motos? Sería una locura que Dorna rechazara una posible pareja Marc Márquez-Pedro Acosta”.

Por su parte, en Crash siguen dando recorrido a las posibilidades de Márquez en Ducati, aunque no tanto en Pramac, donde dan el asiento de Zarco a Morbidelli, sino en Gresini. Sea como fuere, parece que el primer movimiento puede precipitar todos los demás y que esta historia no está tan zanjada como dicen las partes. Si hay anuncio de que se va o de que lo quieren, todo se precipitará.