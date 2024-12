Maverick Viñales destapa la verdad y señala el error que le costó el campeonato mundial

Maverick Viñales, uno de los pilotos más destacados de MotoGP, ha abierto su corazón en un reportaje exclusivo para DAZN. En el documental "Maverick: dos vidas", el piloto catalán repasa su etapa en Yamaha, en la que vivió tanto éxitos como frustraciones, y revela los factores que le impidieron alcanzar el campeonato mundial.

El inicio de su sueño

Viñales llegó a Yamaha en 2017 con una idea clara: convertirse en campeón del mundo. Desde el primer test en Valencia de ese año, el piloto mostró su confianza al afirmar que había encontrado una moto excepcional.

"Nunca había pilotado una moto que fuera tan bien", expresó. La moto que dejó Jorge Lorenzo parecía perfecta para Viñales, quien pedía que no se tocara para no alterar su rendimiento. Sin embargo, la relación con el equipo pronto se complicó.

La frustración de los cambios

La temporada comenzó de manera prometedora para Viñales, con varias victorias que le daban la sensación de que finalmente podría conquistar el título. Sin embargo, la situación cambió a partir del Gran Premio de Montmeló en 2018.

"Empezaron a cambiar cosas, yo no entendía nada", recuerda Viñales. Estos ajustes, que el piloto no aprobaba, fueron una constante durante los siguientes años. La frustración creció cuando las modificaciones no lograban mejorar el rendimiento de la moto.

2019: el año del aprendizaje

En 2019, Viñales reconoció que el equipo de Yamaha finalmente comprendió las lecciones de los años anteriores. "Cogimos un camino muy parecido al de 2016 y la moto iba muy bien", asegura el piloto. Las sensaciones mejoraron, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Aunque el rendimiento de la moto era más competitivo, los errores pasados seguían pesando en el equipo y en el piloto.

El golpe de 2020

En 2020, la temporada de Viñales llegó a su punto más bajo. La falta de consistencia en los resultados y los errores estratégicos le hicieron perder 40 puntos en pocas semanas. Este revés fue devastador para sus aspiraciones de título.

En retrospectiva, Viñales se mostró claro sobre lo que pudo haber cambiado la historia: "Si me hubieran hecho caso, ahora sería campeón del mundo". La insistencia de no respetar sus sensaciones con la moto y los cambios continuos fueron determinantes en su frustración y derrota.