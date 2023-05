Mientras Marc Márquez brilla, Joan Mir azota a Honda por sus caídas: la crisis cerca de estallar

En el garaje de Honda conviven dos realidades muy distintas con una misma moto. Mientras que Marc Márquez es capaz de volar con la moto japonesa, Joan Mir no ha sido capaz de alcanzar un ritmo medianamente parecido al de su compañero. En ese sentido, mientras que a Marc le penalizan errores puntuales producidos por su hambre de ganar, Mir se siente incapaz de pilotar a su manera, ya que sabe que si lo hace acabará en el suelo.

En el pasado Gran Premio de Le Mans, Joan Mir sumó su undécima caída en el Mundial de Moto GP y se quedó a una más de igualar su récord en una misma temporada. Ante tal situación, el compañero de Márquez es consciente que no puede seguir así y ya comienza a buscar explicaciones sobre su falta de adaptación a su nueva moto.

Al ser preguntado sobre ello, el Campeón del Mundo en 2020 aseguró que no puede pilotar a su manera con su actual moto: “Me falta la consistencia. Aguantar ahí. Ahora mismo me viene todo de manera muy antinatural, tengo que forzar mucho y a la que se me va un poco la olla y vuelvo a mi estilo natural, me voy al suelo”. Posteriormente, Mir pidió al equipo que tratara de comprender sus necesidades al momento de diseñar la moto para así evitar más caídas: “Es importante que el equipo entienda qué necesito”.

El campeón del mundo no terminó nada contento con su GP de Le Mans, donde se volvió a ir al suelo para sumar otro cero en su casillero, aunque aseguró haber sacado algunas conclusiones: “No me fui contento de Le Mans, pero sí pude sacar cosas positivas antes de irme al suelo y en la salida”.

En estos momentos, Joan Mir se encuentra en la 21ª posición del mundial de pilotos con solamente los 5 puntos cosechados en la primera cita del mundial en el GP Portugal. Desde esa primera carrera, el español no ha hecho sino acumular ceros en su casillero, algo que no puede aceptar todo un campeón del mundo como lo es Joan Mir, que espera mejorar de cara a las próximas carreras.