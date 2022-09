Misano dicta sentencia y Bagnaia inicia la guerra: Espargaró lo paga

El Gran Premio de San Marino se llevó a cabo por todo lo alto y respondió a las expectativas como la clásica y extraordinaria prueba del circuito Mundial que es. Si la zona alta de la tabla estaba que arde antes de su disputa, ahora el incendio es aún mayor tras la nueva victoria de Bagnaia. El italiano repite con respecto a la prueba de Austria y ha recortado todavía más puntos al líder Quartararo hasta situarse en los 30 puntos. El que ha salido peor parado, aunque sigue conservando todas sus opciones de hacerse con el título, es el español Aleix Espargaró, que perdió su segundo puesto en favor del de Ducati, pero solo cedió un punto ante el francés de Yamaha.

El barcelonés quiso quitarle importancia a esta bajada de posición a la conclusión del circuito: "Perfecto, estoy a 33 puntos del líder. Qué queremos, ser primeros o segundos del Mundial… pues eso, estamos a 33 puntos” insistió un Espargaró que a continuación afirmó que perder un puesto con Bagnaia le importaba "cero" tras lo explicado anteriormente.

Por su parte, el piloto de Ducati cosechó una difícil victoria tras superar en solo 34 milésimas al segundo de la carrera, Bastianini. Un sufrimiento al que se refirió así tras la carrera: "Estuve toda la carrera sintiendo a alguien en el cogote. Traté de ser inteligente y constante a nivel de ritmo. No he hecho trazadas defensivas porque creo que eso les habría dado oportunidades a mis rivales de adelantarme. El estar centrado en hacer las mejores trazadas me ha ayudado a mantener un buen ritmo", señaló en declaraciones recogidas por el portal web ‘Motorsport.com’.

Por último, sobre si el triunfo le da alas a pensar en ganar el Mundial, Bagnaia se mostró cauto: “No quiero pensar en el campeonato. Prefiero estar centrado en la segunda mitad de temporada, y hacer como hoy: si no puedo luchar por la victoria, hacerlo lo mejor posible. Estamos siendo competitivos y constantes en todas las sesiones, y creo que ese es el gran cambio que hemos hecho respecto al principio de la temporada. Empezaré a pensar en el campeonato cuando esté a cinco o diez puntos del líder", concluyó.