MotoGP 2027 ya tiene a su primer fichaje y no es ni Jorge Martín ni Marc Márquez

El mercado de MotoGP para 2027 promete ser una locura. Casi todos los pilotos terminan contrato. Y con el nuevo reglamento en el horizonte, se espera una auténtica revolución en las parrillas. Sin embargo, en medio de tanta incertidumbre, hay alguien que ya ha movido ficha. Y no es ni Marc Márquez, ni Jorge Martín, ni Bagnaia.

El primer piloto que tiene garantizado su futuro en MotoGP para 2027 se llama Deniz Öncü. El joven turco, actualmente en Moto2 con el equipo Ajo Motorsport, ha firmado con Yamaha para dar el salto a la categoría reina. Lo hará de la mano de Pramac Racing, que se convertirá en equipo satélite de Yamaha a partir de la próxima temporada.

Este fichaje es fruto de un acuerdo más amplio entre Yamaha y Kenan Sofuoglu, el influyente mánager turco que representa a Öncü y a otras promesas de su país. Las negociaciones empezaron centradas en Toprak Razgatlioglu, pero han acabado abriendo la puerta a toda una generación de pilotos turcos.

Bir kez daha Moto2’de kazanan Deniz Öncü 💪#RedBull #Kanatlandırııır https://t.co/34hrquET71 — Red Bull Türkiye (@RedBullTR) July 13, 2025

Un plan a largo plazo con sello turco

El movimiento no es casual. Yamaha ha querido asegurar talento joven con vistas al nuevo ciclo técnico de MotoGP. Y Sofuoglu ha sabido colocar sus piezas. Toprak debutará en MotoGP con Pramac en 2026. Deniz lo hará en 2027. Can Öncü sustituirá a Jonathan Rea en Superbikes. Y Bahattin Sofuoglu seguirá con Yamaha en motos derivadas de serie.

Deniz Öncü, por su parte, ya tiene hoja de ruta. En 2026 correrá en Moto2 con Pramac Racing, montando una Boscoscuro, y en 2027 dará el salto a MotoGP con contrato directo con Yamaha. Un camino que recuerda al que siguió en su día Fabio Di Giannantonio, con el fichaje asegurado antes de llegar.

Mientras tanto, pilotos como Márquez, Martín o Quartararo todavía no saben qué moto pilotarán dentro de dos años. El mercado está más abierto que nunca. Pero Öncü ya tiene asegurado su sitio en la parrilla. Con apenas 22 años, Deniz Öncü se convierte en una de las grandes apuestas de futuro para Yamaha. No es un simple movimiento, es parte de un plan claro. Y ojo, porque Turquía va con todo. Ya no es solo Toprak: vienen más y vienen para quedarse.