MotoGP espera el debut de Aldeguer, decidido a seguir el ejemplo de Acosta

La temporada 2025 de MotoGP está a punto de arrancar y uno de los nombres más esperados es el de Fermín Aldeguer. El joven piloto murciano será uno de los "rookies" de la categoría reina, con grandes expectativas sobre su desempeño. Aldeguer se une al equipo Gresini, donde tomará el relevo de Marc Márquez, un desafío considerable para cualquier debutante. Sin embargo, el piloto español está decidido a seguir los pasos de otros novatos exitosos, como Pedro Acosta.

El salto a MotoGP

Aldeguer da el salto a MotoGP tras una prometedora carrera en Moto2. A finales de 2023, cerró la temporada con un rendimiento espectacular, lo que le permitió asegurar un contrato con Ducati. Su progresión parecía asegurada, pero la temporada 2024 fue más complicada. Aunque el objetivo de luchar por el campeonato estaba claro, el murciano no pudo repetir el nivel mostrado el año anterior. Problemas con la adaptación a los neumáticos Pirelli, algunos errores personales y falta de regularidad le impidieron alcanzar el título.

A pesar de ello, Aldeguer sigue siendo uno de los pilotos más prometedores de la parrilla. La oportunidad de competir con Gresini y una moto Desmosedici GP24 le da una nueva plataforma para demostrar su valía en la máxima categoría del motociclismo.

El impacto de Acosta en la mentalidad de Aldeguer

La llegada de Pedro Acosta a MotoGP en 2024 dejó una huella importante en el mundo del motociclismo. Su adaptación rápida y su gran desempeño a bordo de una KTM, a pesar de no haber ganado, marcaron un precedente. Las comparaciones entre Aldeguer y Acosta no tardaron en surgir, y el murciano no tiene reparos en reconocer que se siente inspirado por su compatriota. "Realmente lo espero. Él era muy fuerte y se adaptó muy rápido a MotoGP, y yo espero poder hacer lo mismo", comentó Aldeguer, demostrando la ambición de seguir el ejemplo de Acosta.

Una de las claves del futuro de Aldeguer en MotoGP es el respaldo de Ducati. A pesar de su temporada irregular en Moto2, el director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, se mostró optimista sobre el potencial del joven piloto. En palabras de Dall'Igna, "Fermín tiene muchas cosas muy buenas, y también algunas que necesita desarrollar, pero creo que podemos ayudarle a hacerlo". La confianza de Ducati en Aldeguer es evidente, y muchos en el paddock consideran que, con el tiempo, el murciano será un contendiente serio por el título.