MotoGP se vuelca con Valencia y subasta la moto de Maverick Viñales

En un gesto de solidaridad sin precedentes, MotoGP ha lanzado una serie de iniciativas para apoyar a la Comunidad Valenciana tras los devastadores efectos de la DANA.

Este evento tendrá lugar en el Gran Premio Motul de Barcelona, que no solo será la última cita de la temporada 2024, sino que se convertirá en un espacio de ayuda humanitaria para las víctimas de la tormenta que afectó gravemente a varias localidades del sur de Valencia.

La comunidad de MotoGP ha unido fuerzas bajo el lema #RacingForValencia, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la recuperación de las áreas afectadas por el desastre. La DANA ha dejado a su paso una grave pérdida de vidas, daños materiales y una infraestructura gravemente afectada, lo que llevó a la cancelación del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Como respuesta, el Circuit de Barcelona-Catalunya será el epicentro de una serie de actividades benéficas.

